VLC Film Market, nou mercat audiovisual presencial per a atraure coproduccions en Cinema Jove

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) de la Generalitat ha creat Promercat - VLC Film Market, un mercat audiovisual que se celebrarà a València en quatre jornades professionals, del 22 al 25 de juny, coincidint amb la 36 edició del festival Cinema Jove.

Aquesta iniciativa naix com una trobada professional de caràcter presencial, especialitzada en la coproducció i dirigida al sector audiovisual. L'objectiu és generar un mercat en el qual puguen coincidir productors que busquen o ofereixen projectes de coproducció.

A partir d'ací, Promercat busca la consolidació, dinamització i internacionalització del sector audiovisual valencià quant a la coproducció, anuncia Cultura de la Generalitat en un comunicat.

A través d'una convocatòria pública, VLC Film Market seleccionarà els projectes audiovisuals que participaran en el mercat entre aquells que compten amb ajudes de l'IVC, però també amb el suport d'altres institucions o que tinguen assegurat un percentatge de finançament per a la seua producció.

Les primera de les quatre jornades professionals programades durant Cinema Jove és Promercat Valencià, dedicada a les produccions audiovisuals que busquen la coproducció en valencià, on participaran productors i professionals de l'àmbit lingüístic valencià, de la Comunitat, Catalunya i Illes Balears, així com les seues respectives televisions (À Punt, Tv3 i IB3). Està dirigida a projectes de ficció, tant llargmetratges com a sèries, en versió original en valencià.

Promercat Español, la segona categoria, va enfocada a les produccions audiovisuals que busquen la coproducció en l'àmbit estatal; és a dir, projectes de llargmetratges de ficció per a cinema o televisió.

En tercer lloc, Promercat Global se centra en les produccions audiovisuals valencianes que busquen la coproducció en l'àmbit internacional, també per a projectes de llargmetratges i sèries de ficció.

I com a colofó, Promercat Distribució i Vendes està dedicada a les produccions valencianes que busquen distribució estatal o internacional, dirigida a projectes de llargmetratges cinematogràfics de ficció.

Totes les jornades tenen la mateixa agenda de treball: una presentació per part dels representants institucionals; una taula redona centrada en el tema de cadascuna de les convocatòries; un 'pitch' dels projectes seleccionats; reunions professionals de les productores amb altres productores i plataformes, televisions i distribuïdors (B2B); i 'screenings online' per a la distribució cinematogràfica.

Les bases i el formulari d'inscripció per a participar en el mercat estan disponibles fins al 7 de maig 2021 en la pàgina web de Promercat.