Toni Cantó denuncia la falta de transparencia de TVE en la propia cadena: "Yo espero que se recupere la neutralidad"

El número cinco en la lista de Isabel Díaz Ayuso, Toni Cantó, ha criticado este jueves la "neutralidad" de TVE durante una entrevista para 'La Hora de la 1", uno de los programas de la propia cadena pública.

“Yo espero, por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad”, ha dicho el político. Palabras que Mónica López, la presentadora del espacio, ha rebatido asegurando que "en esta casa se trabaja con libertad", así como ha subrayado que la presencia del propio Cantó mantiene la "pluralidad" de la emisora.

🗣️ @Tonicanto1, nº5 del PP a CAM: “Yo espero, por el bien de los trabajadores de esta casa, que se recupere la neutralidad”



🗣️ @monicalopez_tve: “Se trabaja con libertad. […] Ayuso y Casado no han querido venir a este programa. La neutralidad se consigue con la pluralidad" pic.twitter.com/wBWT9Kat45 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) April 8, 2021

"En este programa estamos esperando que vengan a hacer una entrevista el señor Casado y la señora Ayuso desde septiembre del año pasado. No será porque no tengamos las puertas abiertas", ha dicho la periodista. A lo que el ahora popular se ha justificado con que ha ido al programa en cuanto le han avisado. "He tardado medio día en acudir aquí", ha apostillado.

"Me parece absolutamente vergonzoso ver cómo el sanchismo se ha hecho con espacios como el CIS, al que manipula" o "espacios como esta casa en la que yo he trabajado muy a menudo", ha insistido la nueva incorporación de los azules ante el intenso debate con la directora del programa. A lo que López ha sentenciado con un "eso no se lo voy a permitir".

Ante estas declaraciones de Cantó, la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no ha dudado en publicar un tuit de apoyo, en el que escribía: "El Gobierno de Sánchez podrá utilizar todos los medios públicos a su favor".

.@Tonicanto1 explica el porqué de las audiencias actuales de RTVE.



El Gobierno de Sánchez podrá utilizar todos los medios públicos a su favor.



Credibilidad, cada vez menos. pic.twitter.com/j4mJO7udvG — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 8, 2021

Por otro lado, el que el pasado 15 de marzo dejaba Ciudadanos para unirse al equipo del PP en Madrid, ha reconocido que "admira" a Díaz Ayuso "desde hace tiempo" y que pasear con ella por la capital es como "caminar con una rock star".