Miquel Montoro regresa a 'La resistencia' más guasón que nunca con Broncano: "Estoy un poquito enfadado contigo"

Este miércoles, La resistencia se llenó de rostros muy conocidos, pues no solo recibió la visita del mítico Emilio Aragón, que va a estrenar un programa en Movistar+, sino que David Broncano también habló con Miquel Montoro, el mallorquín viral que ya fue al programa en varias ocasiones.

Este joven de 15 años se hizo conocido en las redes por su vídeo de "Hostia, pilotes, que son de bones, m'encanten!" con el que alababa sus albóndigas. Pero ahora, el adolescente amante de la vida campestre ha sacado un libro: Uep! Mis aventuras en el campo.

Por ello, Montoro ha visitado a Broncano y ha bromeado con él con la confianza que ya les une. "Has crecido. Has cogido un poco de cuerpo, estás más alto... Estás más guapo, Miquel, más atractivo. Ojo, cómo se está poniendo. Estás hecho un caramelito. Estás guapo", le ha elogiado el presentador.

"De ti no puedo decir lo mismo, pero bueno", ha respondido el mallorquín derrochando humor. Tras sentarse, ha confesado estar molesto con las PCR que le habían hecho para ir al programa: "Me parece que tengo el algodón por la garganta".

El invitado ha bromeado diciendo que el bastón le había rozado, que si llevara jamón hubiera sido mejor. "¿Te gustaría que te pusiesen el palito de la PCR con jamoncito?", le ha preguntado Broncano entre risas. "Para coger el aroma", ha argumentado el joven.

Después, el mallorquín ha cambiado de tema drásticamente: "Un poquito enfadado estoy contigo. Hombre, viniste a Mallorca y no viniste a verme. La cruz te la hago para siempre".

"Es verdad, que he ido dos veces este año...", ha confesado Broncano. "¡Pero no me lo digas!", le ha echado en cara el invitado para que dejara de echar leña al fuego. Pero finalmente, el presentador selló las paces con Miquel prometiéndole que iba a ir a visitarlo, algo que él recompensaría dándole la llave del lugar en el que guarda la sobrasada.