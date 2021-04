Sheila Casas desvela sin tapujos su relación con un exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

Sheila Casas, hermana de los actores Mario y Óscar Casas, también es actriz y, además, estudiante de psicología. A finales de 2020 iniciaba una relación con el intérprete Adrián Pedraja.

No obstante, parece que la cosa entre ellos no funcionó muy bien y Sheila no tardó en encontrar un nuevo amor del que ahora presume sin tapujos, pero con el que se sospecha que puede llevar saliendo un par de meses.

Lo más sorprendente es que se trata de un exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Eso sí, de la primera etapa, cuando lo presentaba Emma García, allá por 2010, momento en el que él llegó a ser tronista.

Sheila y Toño. SHEILA.CASAS / INSTAGRAM

Esta es la foto más reciente que Sheila ha subido a su perfil de Instagram. Toño, por su parte, parece estar más retirado de la vida pública y la sección Jaleos del periódico El Español, publicó en 2018 un artículo en el que se informaba que el 'viceverso' tuvo que ponerse a trabajar de camarero.

Pese a que la foto de Sheila ha podido sorprender a más de uno, no es la primera vez que se puede ver a Toño con ella e, incluso, con su familia. En enero de este año circuló un vídeo en el que se veía en una comida a ella, su hermano Mario Casas, un amigo y al mismo Toño sentado junto a Mario.

Según esta cuenta de Instagram que compartió el vídeo, fue Sheila la que subió los dos clips a sus stories de la red social. De igual forma, la pareja ha sido bastante discreta hasta el momento, sobre todo si se tiene en cuenta que todo apunta a que llevan meses juntos.

Quizá, ahora que llega la primavera y su relación está más consolidada la actriz vaya compartiendo más sobre su nueva pareja y sobre las preguntas que muchos se hacen: cómo se conocieron y cómo empezaron su relación.