L’EMTRE llança l’aplicació per a mòbils que permetrà obtindre bonificacions en la taxa TAMER

L’aplicació per a dispositius mòbils EMTRE ja està disponible per tota la ciutadania de l’àrea metropolitana de València. Els usuaris que la descarreguen i la instal·len al seu telèfon podran utitlizar-la per a identificar-se quan vagen a un ecoparc, fix o mòbil, i quedarà registrat el seu historial de visites i de residus depositats. Amb aquestes dades, l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus podrà aplicar bonificacions en la taxa TAMER als ciutadans i ciutadanes que més i millor reciclen.

Per a descarregar-se l’aplicació EMTRE, els usuaris del sistema Android ho poden fer a través de Google Play, mentre que els qui tinguen un dispositiu amb el sistema iOS mitjançant l’App Store d’Apple. Una vegada instal·lada, s’han de donar d’alta amb el seu DNI i el número de contracte del subministrament d’aigua on figura la taxa TAMER. Automàticament, l’aplicació EMTRE generarà un codi QR a la pantalla del telèfon que podran mostrar a l’entrada de qualsevol ecoparc de l’àrea metropolitana per a identificar-se. Aquesta identificació també es podrà fer via Bluetooth per a evitar el risc de contagi de la COVID-19 per un contacte pròxim.

L’aplicació ciutadana EMTRE forma part d’un projecte més ambiciós, que incorpora les últimes tecnologies de la informació al procés de la gestió i valorització dels residus que s’aboquen als ecoparcs. Els operaris que treballen en aquestes instal·lacions disposen d’una versió professional que els facilitarà el registre de les entrades, les eixides i les possibles incidències. La informació que s’arreplegue serà de molta utilitat per a dissenyar estratègies de reciclatge de cara a la minimització dels residus i a la transició cap a un model d’economia circular.

Cada usuari podrà, a més, consultar el seu historial de reciclatge, que servirà per a aplicar les bonificacions en la taxa TAMER a les persones que fan una gestió responsable dels seus residus. L’EMTRE ha aprovat posar en marxa una comissió per a l’estudi de la taxa que es cobra pel reciclatge de residus on, entre altres assumptes, s’estudiaran les possibles bonificacions i la forma en què s’aplicaran. L’entitat analitzarà les dades que es vagen recollint al llarg del 2021 a mesura que els usuaris facen ús de l’aplicació i serà a partir del 2022 quan comencen a aplicar-se les bonificacions.

Per al president de l’EMTRE i vicealcalde de València, Sergi Campillo, “estem d’enhorabona i fem un pas de gegant en la informatització de tota la xarxa d’ecoparcs fixos i mòbils de l’entitat metropolitana, de forma que ens permetrà identificar els usuaris i podrem aplicar descomptes en la seua taxa TAMER en el rebut de l’aigua”.

Buscador d’ecoparcs i de residus

L’aplicació EMTRE té, a més, altres utilitats. Els usuaris trobaran informació detallada dels 20 ecoparcs fixos que gestiona l’entitat al llarg de tota l’àrea metropolitana, amb els horaris i la georeferència per a poder localitzar-los a través del navegador. També proporcionarà de forma actualitzada en temps real la ubicació de la xarxa dels ecoparcs mòbils de l’EMTRE.

A l’eina també s’han incorporat els ecoparcs mòbils dels municipis de l’àrea metropolitana que gestionen un servici propi, com ara València, Catarroja o Xirivella, tant pel que fa a la localització com per a identificar-se i obtindre bonificacions en la taxa TAMER.

El programari inclou també una base de dades amb més d’un miler de residus diferents per tal que les persones usuàries sàpiguen el lloc en el qual s’han de depositar per a un reciclatge correcte. La llista es pot ampliar periòdicament amb les aportacions i consultes dels usuaris.

Aquest sistema informàtic permet la traçabilitat de tot el que s’arreplega als ecoparcs de l’EMTRE: quan entra, on es tira i quin gestor s’encarrega del seu reciclatge. Així mateix, també aporta informació molt valuosa sobre com s’administren els residus que permetrà millorar la gestió dels ecoparcs en el futur.