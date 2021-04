Olga Moreno, tras semanas callada, se sincera con sus compañeros de 'Supervivientes': "No para de llorar"

Ya son siete los episodios -del 1 al 6 y el episodio 0- que Telecinco ha emitido de la serie documental de Rocío Carrasco, y muchos son los que se han sumado a este debate sobre violencia de género. Pero hay implicados que aún no lo han hecho, como Olga Moreno, mujer de Antonio David. Sin embargo, parece ha terminado derrumbándose, y lo ha hecho con sus compañeros de Supervivientes.

Este miércoles, David Valldeperas, uno de los directores de Sálvame, adelantó algo de la convivencia que han tenido hasta ahora los concursantes del reality, momentos que se podrán ver este jueves en el estreno.

"Olga Moreno se ha sincerado con algunos de sus compañeros de Supervivientes y habla, entre otras cosas, de la situación en la que se encuentra la familia y sus hijos", reveló el periodista. "Ella está preocupada y parece ser que no para de llorar".

Entonces, Belén Esteban intervino para contar que ella había hablado anteriormente con Olga, con quien tiene una estrecha amistad: "Estaba muy preocupada por David [el hijo pequeño de Rocío Carrasco], Rocío [Flores] y por su hija Lola".

"Llegó un momento en el que ella no sabía qué hacer, si irse o... Cuando hablé con ella, le aconsejé que se fuera", explicó. "El día que se la llevan, me mandó un audio que me dio mucha pena. Yo le dije que se marchara para quitarse de todo esto. Le dije que se marchara y que no pensara, pero me decía 'Es que eso es imposible'".

Después, Gema López añadió algo de información a lo contado por Valldeperas: "Ella se ha desahogado allí, ha empezado a hablar de la situación, de su preocupación, y aparece una palabra: 'miedo'. Su miedo es que, cuando regrese, su familia no esté como la dejó".

"Ahora mismo se vivía una unión familiar, y el miedo es que, a través de los episodios y las decisiones que se puedan ir tomando, esa unión ya no exista", añadió la tertuliana. "Olga es consciente de que esto puede dinamitar muchas cosas".

Por su parte, Kiko Matamoros, amigo de Antonio David, contó cómo había vivido él la decisión de que ella se marchara a Supervivientes en plena polémica: "Hablé fundamentalmente de sus hijos y su mujer. Lo que me dijo en ese momento es: 'Olga no quiere ir a Supervivientes. Según están las cosas, no me quiere dejar solo'".

"Yo le dije: 'Tienes un hijo dependiente al que su madre no ayuda económicamente ni tiene otro sustento que el tuyo, tienes una hija muy pequeña, así que pensad muy bien lo que vais a hacer, porque Olga tiene una oportunidad de ganar un dinero'", argumentó Matamoros. "Respecto de la unión de la familia, lo que a mí me ha llegado es que los hijos están más cerca que nunca".

"Es más, yo le he recomendado a Antonio contención, por el bien de su hija. Que no se manifieste en caliente, porque se puede volver contra él, y hay quien está esperando a que esto suceda", continuó el colaborador. "Hay preocupación, pero en este momento hay serenidad".