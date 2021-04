'Extraterrestres: ellos están entre nosotros', o la verdad de que los OVNI's no solo se aparecen en EE UU

En 1992, el Ministerio de Defensa español empezó a desclasificar diversos documentos conocidos como los Expedientes X españoles. Fruto de esta investigación salieron a la luz 80 expedientes y un total de 1.900 páginas que documentan detalladamente múltiples avistamientos de objetos no identificados dentro del espacio aéreo español, generalmente vinculados a experiencias protagonizadas por militares de nuestros ejércitos.

Ahora, DMAX estrena Extraterrestres: ellos están entre nosotros, una nueva serie original de Discovery que investiga sucesos OVNI y de origen supuestamente extraterrestre en nuestro país y que llega al canal este jueves 8 de abril a partir de las 22.30 horas.

El escritor, periodista y divulgador Lorenzo Fernández Bueno lidera esta nueva investigación que permite hallar las pruebas para esclarecer la verdad sobre la presencia de OVNIS en nuestro país. 20minutos.es habla con él sobre este fenómeno.

Este programa demuestra que no todo lo relacionado con los ovnis pasa sólo en EE UU, ¿no? Totalmente y creo que es de lo más importante. Siempre que hablamos de ‘fenómeno ovni’ y de supuesta conexión con un mundo extraterrestres parece que todos los protagonistas tienen que tener un nombre anglosajón y no es así. En este caso, contamos con muchos testimonios en nuestro país que merecen la pena estudiar porque pueden ser tanto o incluso más potente que otros casos que podemos atender y que sean fuera de España.

¿Hay mucha tradición en España de fenómenos ovnis? No sé si es posible llamarlo tradición pero desde luego es vidente que cuando analizas especialmente a partir de 1992 una serie de documentos que son desclasificados por el Ejército del Aire te das cuenta de que durante décadas, hay algo, que ha estado soliviantando literalmente a miembros de diferentes ejércitos. Hablamos de diversos casos en los que se han enfrentado a fenómenos que no han sabido explicar en la mayoría de las ocasiones.

¿Cómo cuáles? Desde luces en el cielo a velocidades vertiginosas hasta presencia de seres humanoides a los que se les ha disparado en el interior de bases militares. La variedad es tan amplia como el propio fenómeno ovni vinculado a lo extraterrestre.

En los 90 parecía hablarse más del tema, ¿nos hemos vuelto más descreídos? Es posible que exista cierto temor a que en un momento determinado se pueda dar un fenómeno de estas características y contarlo debido al 'qué dirán'. Es cierto que en los años 70 este tipo de fenómenos abrían telediarios.

¿Se acuerda de algún caso concreto? Recuerdo por ejemplo el caso de Maxi Iglesias, un camionero procedente de Salamanca, que realizando un trayecto habitual en su trabajo observó que al salir de su localidad había un aparato aparcado junto a la carretera. Digo aparato y me refiero al clásico plato invertido tal y como relataba Maxi. De ese objeto descienden dos personajes y Maxi decide acercarse para ver de cerca de qué se trataba aquello. Iglesias aseguró ver a dos especies de robots tomando muestras en la cuneta de la carretera y al sentirse observados salieron a perseguir al propio Maxi. Iglesias salió corriendo para ocultarse en una zanja cercana huyendo despavorido. Esta historia que hoy en día puede sonar a ciencia ficción, en ese entonces fue portada de todos los medios. También es una pena porque seguro que hay una gran cantidad de personas que pueden haber pasado por situaciones de este estilo y lo ocultan por el miedo de lo que se pueda pensar de ellos de cara a la opinión pública.

¿Qué conclusión saca tras este programa, existen los extraterrestres? Saberlo al 100% por ahora es imposible. La astrofísica y la astrobiología son las ciencias que pueden asegurar la existencia o no de vida extraterrestre. Sin embargo lo que sí podemos concluir es que el testimonio de todas estas personas es muy similar en condiciones de ningún tipo de contacto entre ellas. Personas que no se conocen, a kilómetros de distancia, en épocas diferentes te pueden destacar las mismas experiencias con los mismos detalles es bastante singular. Pienso que algo les debe de haber ocurrido para que haciendo cómputo después de muchos estudios e investigaciones la conclusión sea el tener relatos tan similares de fuentes tan diversas e inconexas.

¿Cuánto de realidad y cuándo de psicosis, sugestión o imaginación hay? Hemos podido comprobar que cuando hablas con un testigo, depende mucho del caso pertinente debido a la variedad que presenta el propio fenómeno ovni. No es lo mismo entrevistar a una persona que asegure haber visto luces en el cielo con un zigzag llamativo y que no se corresponden con ningún aparato conocido a que te enfrentes a alguien que afirma haber estado en el interior de una nave espacial. Eso sí, cuanto más extremo es el fenómeno o la experiencia en sí, vas viendo cómo el testigo adapta la situación a su marco de creencias ya que es parte de nuestra naturaleza el buscar respuestas a aquello que desconocemos. Todos buscamos explicaciones y siempre que se nos presente una situación de desconocimiento total, tendemos a asociarlo a aquello que controlamos y podemos explicar.

Hay informes oficiales de militares, etc... ¿tenían que ser valientes esos pilotos para reportar algo así, por lo que podían ser cuestionados, no? Desde el momento en el que te enfrentas dentro de una base militar a un fenómeno de estas características dependiendo del grado de intervención y el miedo a que tus superiores puedan acusarte es real. Por ejemplo y como se ve en la serie, José Manuel Trejo en la base militar de Talavera la Real, desenfundó su arma reglamentaria para disparar a un ser que flotaba sobre una alameda dentro de una burbuja de color verde después de haber visto una especie de objeto volador. A Trejo se le acusó al día siguiente de sabotaje y pasó unas noches en el cuartelillo. Tras las investigaciones pertinentes se concluyó que tanto aquel hombre como las personas implicadas en la operación no mentían. Son militares pero también seres humanos y el miedo es igual para todo el mundo.

¿Qué es lo que más va a sorprender al espectador de este trabajo? Creo que lo más sorprendente es precisamente la cercanía del fenómeno. Pensamos siempre que es algo exclusivo de Estados Unidos y sus paranoias constantes y sin embargo, en España, quizás a la vuelta de la esquina haya un vecino que no quiera pronunciarse sobre esto por el miedo a lo que se piense después de hacerlo.