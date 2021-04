Una psicóloga especializada en violencia sexual critica al fiscal de Sabadell: "La justicia no tiene perspectiva de género"

El juicio por la violación múltiple de una chica en Sabadell evidencia que el sistema judicial y muchos de sus operadores "no tienen incorporada la perspectiva de género" según la psicóloga especializada en violencia sexual Alba Alfageme Casanova.

Alfageme critica tanto el tono del fiscal con la joven como que se cuestione su relato por su actitud en el momento de los hechos. "Se tiene que hacer un viraje e incorporar la perspectiva de género al sistema judicial para que sean inadmisibles determinados comentarios", ha dicho en declaraciones a la agencia ACN.

El sistema judicial es, en su opinión, "revictimitzador", y es "inadmisible" que las supervivientes que con valentía que deciden ir a juicio tengan que tener miedo por las preguntas que les harán.

Estrategias "poco profesionales"

En el caso concreto de la Manada de Sabadell, Alfageme, observa que el fiscal intenta desmontar a través de estrategias "poco profesionales" el testigo de una mujer que a nivel psicológico ha sufrido una situación traumática. En este sentido, la psicóloga apunta como uno de los principales problemas el centrarse en cómo reaccionó la chica y no en los hechos. "No estamos juzgando la actitud de la chica, sino que tenemos que juzgar a los presuntos violadores", subraya.

La psicóloga ve preocupante que la justicia se centre en la reacción de la chica y no en la propia violación

Además, la experta explica que hay que entender que quedarse bloqueada o tener dificultades para discernir detalles aumentan, en realidad, la credibilidad de la víctima. "Nuestra mente está centrada a sobrevivir a un hecho traumático", explica.

"Cuando empiezas a poner en duda y no hablas de lo que ha sucedido estás provocando más daño y más dolor a aquella chica que ya ha tenido que hacer un gran acto de valentía para denunciar", asegura.

En este sentido, apunta que solo un 8% de las mujeres que han sufrido violencias sexuales lo denuncian. A ojos de la psicóloga, las mujeres no sienten que el sistema judicial sea un lugar de confianza y por eso se está "fracasando" en el acompañamiento a estas mujeres. Actualmente, dice, en los casos de violencia machista la mayor parte del cargo de la prueba recae en las mujeres y no en los agresores.

"El proceso judicial tendría que ser reparador y no revictimitzador", sostiene. Por eso, ante juicios como el de Sabadell, Alfageme ve "urgentísimo" empezar a hacer formaciones sobre el impacto psicológico que generan las violencias sexuales en las personas que las han sufrido, para que esto se incorpore y no se ponga en entredicho el testigo de una mujer por cómo lo explica o por si no recuerda algún detalle. Además, también pide no dar tanto valor a los detalles y dar más peso a otras pruebas, como por ejemplo las forenses.

La experta reclama dar más peso a otras pruebas, como las forenses

En el caso de la víctima de Sabadell, el informe médico ya confirmaba que la joven presentaba varias lesiones, inflamación de la vagina y restos de esperma en el cuello del útero compatibles con la agresión sexual, y la perito que junto con el médico forense exploró a la joven aseguró que sus lesiones eran "coherentes" con su relato.

Opiniones dispares entre otros fiscales

En la misma línea, la fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer, Pilar Martín, también ha criticado la actuación del fiscal del caso de la violación múltiple de Sabadell, y cree que la actitud que se le ha visto durante el juicio "no debería ocurrir nunca".

Por el contrario, asociaciones de fiscales sí han defendido al compañero que juzga el caso de la Manada de Sabadell frente a las críticas por su duro interrogatorio a la víctima durante el juicio, y consideran "que realizó adecuadamente su intervención atendiendo a las circunstancias del caso concreto".