La 'blue therapy' de Biotherm o cómo combatir el envejecimiento con este set que de 81 euros pasa a costar 45

Aunque la arruga es bella, cuando es prematura no gusta. Las jornadas agotadoras y estresantes, una alimentación que no siempre es saludable, abusar del sol sin protección o dejar de lado la rutina facial con la que limpiar e hidratar nuestro cutis como es debido son solo algunas de las malas costumbres que llevan a que los signos de expresión se instalen antes de lo previsto. Las comisuras de la boca, el rabillo del ojo y la frente son sus lugares favoritos y, una vez hacen acto de presencia, decirles adiós es difícil si no apostamos por las herramientas adecuadas, como un buen set cosmético que, sin necesidad de cirugía, le dé a nuestra piel los cuidados que necesita.

Si bien es cierto que en el mercado hay muchas opciones (¡y gadgets!) por las que apostar, confiar en marcas de calidad siempre es sinónimo de acierto. Aunque, para ello, haya que invertir más dinero del pensado, ¿o no? Entre las ofertas flash de Druni, ecommerce especializado en productos beauty, hemos encontrado un estuche de Biotherm para pieles normales y mixtas pensado, al 100%, para minimizar las primeras arrugas y frenar su aparición. Pero, lo mejor es, sin duda, que en vez de costar los 81 euros habituales, solo hoy puede ser tuyo por menos de 45. ¿Te resistes a la tentación?

Este estuche contiene cuatro cosméticos antiedad. Druni

Todo lo que incluye este set

Crema antiarrugas Multi-defender. Este cosmético ofrece dos acciones eficaces: por un lado, combate y repara los signos de la edad y, por otro, protege la piel de los rayos ultravioleta, puesto que su formulación incorpora una protección del 25. Por ello, es perfecto para tratar las arrugas, las manchas y la falta de firmeza gracias a que incluye la llamada alga de juventud, un extracto de Alaria esculenta; y a un cóctel de activos antioxidantes y antipolución.

Blue Therapy Night. No debemos dejar pasar la oportunidad del descanso nocturno para cuidar de nuestra piel, puesto que en ese momento está más receptiva al encontrarse fuera de las agresiones externas. Esta crema combate las arrugas y las manchas y devuelve la firmeza al rostro para despertarnos con una piel más joven.

Blue Therapy Eye. La zona de los ojos es una de las que primero dejan ver las huellas de la edad y, por ello, hay que tratarlas de forma especial. Este producto combate arrugas, ojeras y falta de firmeza. Para lo primero, hay que hacer un masaje en círculo con la crema; para lo segundo, pellizcar la zona y, para lo tercero, movimientos circulares.

LP Elixir. Formulado con 'Life Plankton' de origen natural, ofrece una gran concentración de activos para una regeneración cutánea más rápida y fuerte. Es recomendable aplicarlo mañana y noche antes de la crema.

