Labora obri la inscripció per a 90 cursos gratuïts dirigits a persones aturades

El Servici Valencià d'Ocupació i Formació (Labora) ha obert el termini d'inscripció per als cursos de formació 2021, amb prop de 90 cursos gratuïts para persones aturades. En cada curs podrà haver-hi un màxim de 10 persones inscrites, per a garantir les mesures anti-covid. La formació es realitzarà exclusivament en els centres propis de Labora, els Labora Formació.

Les persones aturades inscrites en Labora poden sol·licitar ja una plaça en aquella oferta formativa que més els interesse per a millorar el seu currículum. Per a açò hauran d'accedir a Punt Labora a través de l'apartat de Formació. A més, es pot accedir a través de l'APP GVA Punt Labora, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Per a seguir aquests passos, Labora disposa d'un tutorial en el seu canal de Youtube: 'Com m'inscric a un curs de Labora'. No obstant això, el personal orientador atén a les persones que tinguen dubtes, tant per a formalitzar la inscripció com per a conéixer quins continguts s'adapten més al seu perfil professional. La sol·licitud per a rebre assessorament personalitzat es pot tramitar de forma senzilla a través de la web, seleccionant l'opció 'Cursos de formació'.

Els cursos tindran lloc en els Labora Formació, que són centres dedicats a l'ensenyament especialitzat en Formació Professional per a l'Ocupació, amb seus a Alacant, Aldaia, Benicarló, Castelló, Catarroja, Elda, Elx, Gandia, Ontinyent, Oriola, Paterna, Picanya i València.

En aquests centres s'impartixen diferents cursos amb els quals es poden obtindre Certificats de Professionalitat. Labora disposa d'un canal de Youtube amb diversos vídeos on explica la importància d'aquests centres com a suport a la ciutadania per a completar la seua formació i garantir el seu accés al mercat laboral.

Oferta formativa

Entre els cursos destaquen aquells orientats a treballs d'atenció al públic, com a venda de productes i servicis turístics; també s'oferixen cursos destinats a formació en perruquería, instrucció de ioga, treballs de fusteria i moble, manteniment de sistemes elèctrics o muntatge de sistemes domòtics i classes d'idiomes en els diferents nivells de perfeccionament, com Inglés o Alemany.

Així mateix, s'imparteixen cursos dirigits a persones amb intenció d'emprendre, com a posicionament web i màrqueting digital en buscadors o gestió administrativa i financera del comerç internacional.

També es destina formació a altres sectors especialitzats, com el culinari, amb sommelieria, així com altres cursos de perfeccionament, com a operacions auxiliars de manteniment de carrosseries de vehicles o operacions auxiliars de magatzem en indústries i laboratoris químics.

Les persones aturades que no puguen accedir a aquests cursos per falta de formació bàsica, poden accedir a les proves que acrediten les competències clau, i així optar a aquestes titulacions certificades.

Els cursos de formació de Labora estan adaptats a les necessitats de cada territori. Així, cada any, es realitza una detecció de necessitats formatives amb l'objectiu d'oferir cursos que siguen útils a les persones aturades i s'adeqüen a la realitat del mercat laboral valencià.