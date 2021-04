Puig veu "raonable" que l'estat d'alarma acabe el 9 de maig i creu "possible" gestionar la pandèmia sense ell

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerat un "horitzó raonable" la fi de l'estat d'alarma el pròxim 9 de maig i ha apuntat que és "possible" gestionar la pandèmia sense aquestes mesures "si no hi ha un canvi substancial" en la incidència acumulada.

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimecres en una entrevista en 'Más de Uno', d'Onda Cero, on ha assenyalat: ""Sense l'estat d'alarma no ens quedem desguarits. Nosaltres hem pres mesures avalades pel Tribunal Superior de Justícia". No obstant això, ha admès que hi ha algunes limitacions que "afecten directament a la constitucionalitat" la continuïtat de la qual està lligada a l'estat d'alarma.

Respecte a la data del 9 de maig, ha indicat que el govern valencià ho observava com un "punt d'inflexió" en la desescalada, malgrat que "cal veure com evoluciona aquesta quarta onada per a veure quines mesures cal mantindre".

Per això, ha considerat que aquest moment és una "previsió". "Tenim un mes per a anar veient com evoluciona la pandèmia. Si cal canviar la posició, es canvia en funció de com vaja, però cal posar un horitzó, és important per a tots". A més, ha advocat per "arribar a juny i juliol amb un panorama òptim per a començar una recuperació adequada".

Rebrots

Sobre aquest tema, ha considerat que l'alçament d'aquest marc jurídic haurà de tractar-se en el Consell Interterritorial depenent de com evolucione la incidència. "Hem d'arribar al final d'estat d'alarma amb l'objectiu d'alçar restriccions com la mobilitat", ha agregat, al mateix temps que ha admès preocupació pels rebrots en altres autonomies i a Europa.

Respecte al territori valencià -l'únic d'Espanya en risc baix actualment-, ha indicat que si arriba "en eixes condicions" al final de mes, es podria "començar a rebaixar algunes restriccions més importants" amb "molta prudència".