La aparatosa caída de Lorena Castell en 'Zapeando': "¡Miki me ha retirado la silla!"

Accidentado inicio de programa para Lorena Castell. La colaboradora de Zapeando, nada más arrancar el programa de este miércoles, sufrió una aparatosa caída y eso que no había dado ni tiempo a las presentaciones.

La colaboradora, que intentaba en esos momentos coger algo de la mesa alargando al máximo su brazo, se vino abajo estrepitosamente tras escurrirse de la silla.

El golpe quedó en una divertida anécdota que luego el programa de laSexta repitió varias veces, para risas de los asistentes al plató.

"¡Ha sido Miki, me ha tirado de la silla!", alegó ella. "Vamos a ver la repetición para que se vea que yo no he hecho nada", se defendió el cómico.

Efectivamente, en el pequeño accidente solo estaba implicada Castell, que acabó diciendo: "Se ha movido sola la silla".