La paella valenciana es prepara per a ser Bé d'Interés Cultural

La Comissió Tècnica per a l'Estudi i Inventari del Patrimoni Immaterial de la Generalitat Valenciana ha decidit aprovar els tràmits per a declarar com a Bé d'Interés Cultural (BIC) “La paella valenciana. L'art d'unir i compartir”. La sol·licitud havia sigut presentada per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de València amb el suport de les tres diputacions provincials, ajuntaments, universitats valencianes, entitats culturals, restaurants i cuiners.

Entre els motius defensats pels sol·licitants figuren que la paella és “un plat tradicional i contemporani”, constitueix “un fenomen integrador” i posseeix un “caràcter representatiu de la societat valenciana”. Els organismes que donen suport a aquesta petició avalen que la paella és un “símbol identitari del territori valencià que ha perdurat al llarg dels anys, transmetent-se de generació en generació” i que ha mantingut els costums i pràctiques de la preparació del plat.

D'altra banda, el cataloguen com un “element vertebrador clau de la gastronomia valenciana” a causa de les diverses possibilitats de la seua elaboració, a més de qualificar-lo d’”icona cultural en el territori espanyol”, fet que converteix el plat en un bé únic del patrimoni cultural valencià i a escala internacional. A més, “la preparació i elaboració d'aquest plat s'han convertit en un fenomen social” a causa de les diferents activitats que es realitzen al voltant de la recepta, entre les quals han destacat “un dinar familiar o un concurs d'arrossos”.

Per tot això, la comissió tècnica ha definit que les característiques esmentades converteixen a la paella en “un bé immaterial molt preuat, amb una tradició històrica-cultural de gran importància en tots els àmbits, ja siga local, regional, nacional o internacional”.

Els mètodes de cultiu per a obtindre els seus ingredients, els instruments que s'usen per a cuinar i la tradició “fan de la paella un bé exclusiu, mereixedor d'una distinció” que permetrà mantindre i preservar “la diversitat cultural enfront del creixent fenomen globalitzador”, segons el dictamen fet públic aquest dimecres per la Generalitat.