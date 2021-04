Belén Esteban, sobre la vida sexual de Jesulín y Campanario: "No me lo creo"

"Mi mujer me pone como una moto, van pasando las etapas de los años, pero yo lo disfruto al máximo nivel, yo me entrego", desveló hace unos días, sobre su relación conyugal, Jesulín de Ubrique.

Lo hizo en su entrevista con Mónica Naranjo en Dos parejas y un destino (TVE), un programa en el que dio nuevos detalles sobre su vida más íntima y reveló lo bien que marcha su relación con su pareja con María José Campanario.

Unas palabras sobre las que se pronunció este miércoles Belén Esteban, ex del torero y enemiga pública de la Campanario.

"Me parece muy bien que sean un matrimonio de bien", contestó en Sálvame. Pero luego entró en detalles. "No me lo creo. Si es así, me alegro, y si es así, me da igual. Me parece muy bien y yo me alegro de que sean un matrimonio de bien, pero hombre…", puso en duda la de Paracuellos.

Aunque intentó esquivar el tema, al final siguió hablando de él. "Me alegro de que sean activos en las redes y que sean un matrimonio feliz. Lo digo de corazón".

"Me alegro de todo lo bueno que pase, de verdad", zanjó.