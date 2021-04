Desaparecen tres montañeros solitarios en cuatro meses en el Pirineo: "Nunca hay que salir solo"

En poco más de cuatro meses, hasta tres montañeros se han perdido en el Pirineo cuando salían a realizar una ruta, una situación absolutamente anómala. Según ha informado Heraldo de Aragón, la inglesa Esther Dingley (37 años) se perdió el 22 de noviembre en el pico Salvaguardia de Benasque; poco antes de Navidad, a Andrés Funes (61), un vecino de Huesca, se le perdió la pista en el valle francés de Aspe. Finalmente, de Miguel Villarroya (68) no se tiene noticia desde el 23 de marzo, cuando salió de Zaragoza con destino a las montañas de Sallent de Gállego.

La pandemia del coronavirus podría tener relación con esta extraña coincidencia en tan poco tiempo debido a que hay más ciudadanos dispuestos a salir solo al monte para no ir en grupo. El problema es que en caso de accidente no encontrarán ayuda, ha opinado el teniente de la Guardia Civil Santiago Gómez, jefe del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Aragón y Navarra.

"Hay pocas personas en la montaña por las restricciones de movilidad. Nadie ha visto a los desaparecidos y si han tenido un problema, no han podido pedir auxilio", asegura Gómez, quien ha recomendado que "nunca hay que salir solo". "Lo más adecuado es ir en grupos de tres: si a uno le sucede algo, otro se queda con el herido y el tercero va a pedir ayuda. Y en todo caso, hay que dejar dicho dónde se va", añade. Sin embargo, ninguno de los tres precisó su itinerario.

"Algunos no se quiere juntar, no tanto al aire libre sino en los desplazamientos, y se están animando a salir solos", comenta Marta Ferrer, coordinadora de la campaña Montaña Segura. "No recomendamos hacer actividades en solitario, pero somos conscientes de que esos montañeros existen. Periódicamente nos los encontramos en las noticias por incidentes. Resultan más vulnerables en caso de un accidente", asegura

El presidente del club de montaña Peña Guara de Huesca, Manolo Bara, por su parte, insiste en la dificultad de localizar a los montañeros solitarios. "Te puede caer una piedra, dar un mareo..., y acabas en una rimaya o un barranco donde nadie te ve. Si no has definido la ruta, no te encontrarán. A lo mejor pasan por delante y no te ven. A veces tardan años en encontrarlos. Y con menos gente ahora, aunque pidas auxilio, hay menos posibilidades de que te socorran", explica.

La búsqueda de Miguel Villarroya sigue activa, pero la de Esther Dingley se interrumpió con las primeras nevadas. En el caso de Funes, se ha seguido buscando cuando el tiempo lo ha permitido, pero sin ninguna novedad.