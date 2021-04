València estima en 22 milions la compensació per la pèrdua d'ingressos de l'EMT

L'Ajuntament de València estima en 22 milions d'euros el minvament d'ingressos en la venda de títols en l'Empresa Municipal de Transports (EMT) durant 2020 com a conseqüència de la pandèmia de Covid.

Així es desprèn de la comparativa d'ingressos de l'any passat respecte al 2019, unes xifres que en els pròxims dies traslladarà al Ministeri d'Hisenda, que ha sol·licitat als ajuntaments els balanços de les seues empreses de mobilitat per a accedir al fons de compensació anunciat com a conseqüència del coronavirus.

L'alcalde, Joan Ribó, assegura que el finançament del transport a València "suma un nou retard ja que el govern central va assegurar que aquesta línia de finançament arribaria dins del termini i en la forma escaient i ara veiem que no serà així". "A València tenim un dèficit històric de finançament respecte de la resta de les àrees metropolitanes d'Espanya", assenyala el primer edil.

En aquest sentit, l'alcalde ha recordat que "al juny de 2020, Madrid i Barcelona ja van rebre un fons especial per a compensar les pèrdues de les seues autoritats de transport i dels seus autobusos interurbans". Per aquest motiu, afig, "és el moment de València i la celeritat en aquest cas ha de ser obligada".

El primer edil ha confirmat que "l'Ajuntament calcula en 22 milions d'euros la caiguda en el nombre de viatgers i, per tant d'ingressos, a causa de la pandèmia", al mateix temps que ha afirmat que la situació és "greu i solament la bona gestió econòmica duta a terme per l'EMT des de 2015 ens ha permés resistir fins ara".

"L'Ajuntament ha hagut de fer front, en solitud, al finançament del transport públic però no podem permetre un nou oblit de València. Els fons arriben tard. Portem més d'un any de pandèmia i de restriccions a la mobilitat; ara es fa la petició d'informació als ajuntaments i no sabem en quin moment tindrem els diners", ha declarat.

Preparar els fons de 2021

A més, per a Ribó, "caldria anar preparant els fons de l'any 2021, perquè la situació d'enguany, amb les onades i les restriccions, també ha sigut molt greu per al transport públic".

Per la seua banda, el regidor de Mobilitat i president de l'Empresa Municipal de Transport, Giuseppe Grezzi, ha explicat que "amb la crisi generada pel coronavirus i les mesures restrictives, la facturació de l'EMT a València va caure prop d'un 50% en 2020 respecte a l'any anterior, ja que en 2019 va ser de 45'5 milions d'euros".

L'edil apunta, no obstant això, que "la situació en 2021 tampoc està sent la desitjable, amb les noves onades de la pandèmia que han afectat a les nostres ciutats, i les restriccions que, de nou, s'han hagut de prendre".

Per aquest motiu, creu que "faria falta que l'arribada de les ajudes compromeses des del govern central no es dilaten en el temps, i que comencen ja a preparar una línia de finançament extraordinari del transport urbà per a esmorteir les pèrdues que es produïsquen enguany".

En 2019, l'Empresa Municipal de Transport de València va tindre uns ingressos per valor de 45,5 milions d'euros, cinc milions d'euros més que en 2014. En 2020, a causa de la pandèmia, la facturació per venda de títols es va desplomar prop d'un 50% i es van deixar d'ingressar 22 milions d'euros.

El Butlletí Oficial de l'Estat va publicar el passat dia 12 de març una resolució del Ministeri d'Hisenda perquè els ajuntaments puguen compensar les pèrdues dels seus autobusos urbans i interurbans durant l'any 2020. Així i tot, el termini de sol·licituds es va obrir el passat 5 d'abril i els ajuntaments disposen ara de 15 dies per a aportar la documentació oportuna.