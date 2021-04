María Patiño desvela en 'Sálvame' cuál será su próximo retoque estético

María Patiño nunca ha escondido los retoques estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su vida. Este miércoles no iba a ser menos, y es que ha hablado sin tapujos de todas sus intervenciones y la próxima que tiene en mente en el plató de Sálvame.

La presentadora ha explicado también cómo comenzó este tipo de retoques: "Cuando yo superé los problemas de alimentación, después de someterme a una terapia, es cuando mi terapeuta me dijo que era el momento de hacerme algo, no cuando estaba en pleno proceso. Mi primera operación me hice la punta de la nariz y al siguiente año me hice el tabique".

El pasado fin de semana en Viva la vida se repasó operación por operación las intervenciones de María Patiño estos últimos 20 años, pero la colaboradora de Mediaset también es una gran defensora de la vida sana y el deporte algo que promueve en sus redes sociales.

De esta manera, durante su intervención en el programa de Telecinco, Patiño le ha confesado a Paz Padilla que su próxima intervención será una hidratación de rodillas.