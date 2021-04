El jutjat arxiva la investigació oberta per la concentració d'España 2000 a València sota el lema 'No al Islam'

El Jutjat d'Instrucció número 17 de València ha arxivat la causa oberta per la concentració d'España 2000 el passat 18 de desembre en la Plaça dels Pinazo de València sota el lema 'No al Islam' en no veure delicte d'odi.

Segons ha pogut saber Europa Press, el jutge sobreseu provisionalment el procediment basant-se en un ofici policial que exposa que l'acte el componien un màxim de sis persones i que no s'apreciava simbologia de caràcter xenòfob, violent o racista.

Fiscalia difereix d'aquest arxiu i ha presentat un recurs en el qual, en primer lloc, al·lega absència de diligències practicades per a aclarir els fets, ja que "únicament" s'ha comptat amb l'informe policial per a procedir a l'arxivament de les actuacions.

"És necessària una mínima activitat investigadora", afirma, i reclama un informe que facilite realitzar una rigorosa anàlisi del perfil públic en la xarxa social Twitter denunciada per a determinar si va haver-hi delicte amb la retransmissió de la ‘performance’ d'eixe dia.

Quant al fons de l'assumpte, la fiscal Susana Gisbert manté que sí va haver-hi delicte. Recorda que en l'acte es podia veure al president d'España 2000 cridant a "lluitar contra la invasió" i dient que els immigrants musulmans suposaven un perill, entre altres frases similars, tal com constava en la denúncia incorporada a actuacions presentada per l'ONG València Acull.

"A la vista del lema de la concentració, de les pancartes i de les soflames del president d'España 2000, cal entendre que, per contra del parèixer de la instructora, si que hi ha, com menys, indicis d'actes que inciten a l'odi", manifesta.

"Evident" delicte d’odi

Al seu entendre, és "evident" que es cobreix "totalment" el requisit subjectiu per a la comissió del delicte d'odi ja que la menció a l'Islam i a immigrants podria incardinar-se no en una, sinó en diverses de les motivacions arreplegades en la llei, com són "la pertinença a una ètnia, raça o nació" o el seu "origen nacional".

"No existeix, per tant, dubte que ens trobem davant persones que són discriminades per una de les causes relacionades en el text legal i que el requisit subjectiu es compleix per complet", argumenta el ministeri públic.

A més, afirma que ens trobem davant paraules, retransmeses per xarxes socials, i pancartes, també reproduïdes en aquests mitjans en què, literalment, "s'anima a la lluita contra l'Islam i es transmet el rotund missatge 'no a l’Islam'. "És evident que aquest missatge no pot tindre una altra interpretació que la d'incitar a l'odi", postil·la.