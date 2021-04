Bombas Gens inicia un cicle que promou la relació entre artistes, àmbit acadèmic i el centre sociocultural

La Fundació Per Amor a l'Art inicia en Bombas Gens un cicle que promou la relació entre artistes, l'àmbit acadèmic i aquest centre sociocultural de València.

Com endinsar-se en l'obra de Juan Uslé des d'una mirada inquieta, curiosa i porosa, com ho és la infantil és la pregunta que centra el taller familiar que s'ha organitzat amb l'artista plàstica Mara Ases, en col·laboració amb el ballarí Andreu Ases, i que obrirà el cicle, informa la fundació en un comunicat.

Així, l'exposició 'Juan Uslé. Ojo y paisaje', oberta al públic en aquest centre d'art valencià, tindrà un taller per a xiquets el pròxim 10 d'abril al matí i comptarà amb totes les mesures de seguretat. Els participants podran assistir, de forma gratuïta, apuntant-se al web i treballaran l'expressió corporal i l'expressió plàstica. Amb aquesta combinació, podran, així mateix, desenvolupar la seua creativitat a través de les curioses relacions entre el cos i la veu, el color i la forma o l'abstracció i els sentiments. Aquesta experiència farà que entre tots construïsquen un objecte artístic, expliquen.

Bombas Gens Centre d'Art inaugura una nova línia de treball en l'àmbit dels tallers familiars i escolars vinculats tant a les exposicions del centre d'art com als espais patrimonials, com són el jardí, la bodega de l'alqueria del segle XV o el refugi de la Guerra Civil. Aquests tallers estan dissenyats i implementats per artistes o agents culturals que reforçaran i ampliaran vincles amb les universitats de la ciutat, possibilitant experiències de treball. I és que un dels objectius de Fundació Per Amor a l'Art és el de promoure les relacions entre l'àmbit acadèmic i el centre d'art.

Per al següent grup d'activitats, la col·laboració s'ha establit amb el Màster en Fotografia de la Universitat Politècnica de València, i ja s'estan establint nous contactes amb altres titulacions per a continuar generant aquest tipus d'acostaments entre Bombas Gens Centre d'Art i les institucions acadèmiques.

Trajectòria de Mara Ases

Mara Ases és llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica València, universitat en la qual en 2018 també va obtindre el títol de Màster de Producció Artística. Eixe mateix any va ser seleccionada per l'Ajuntament de València per a desenvolupar la Residència Artística Cartografies Nòmades en l’IES Benicalap.

En 2019, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana selecciona el seu treball 'Pensar i Construir. El Fotollibre com a contenidor de l'experiència col·lectiva', per a realitzar una nova residència artística en l’IES Districte Marítim. En l'actualitat treballa per a la Fundació SAMS d'assistència social a persones amb malaltia mental.

Trajectòria d'Andreu Ases

Per la seua banda, Andreu Ases va començar els seus estudis de dansa als 8 anys en el Conservatori Professional de Dansa de València, on en l'actualitat realitza l'últim curs dels estudis professionals de dansa contemporània. Enguany ha sigut seleccionat en la primera ronda per a poder continuar el pròxim curs la seua formació en La Manufacture, prestigiosa universitat d'Arts Escèniques en l'especialitat de Dansa Contemporània, de la ciutat de Lausanne.