Bertín Osborne se pronuncia tras las palabras de Fabiola sobre su separación: "Me han educado así"

La noticia de la separación de Bertín Osborne y Fabiola Martínez ha sido una de las más sonadas de este año. Aun así, la pareja ha sabido llevar de maravilla los trámites del divorcio y han dejado ver que se respetan mutuamente.

A finales de marzo era Fabiola la que daba una exclusiva a la revista ¡Hola!, para hablar sobre su separación y sus planes de futuro. Durante la entrevista Fabiola comentó: "Él (Bertín Osborne) quiere dejar las cosas organizadas de una manera: más o menos, él quiere darme más de lo que yo quiero recibir. No quiero que me mantengan. Uno no puede despreciar nada, porque Bertín lo hace con cariño y con ganas de ayudar, pero a mí me hace sentir que es un compromiso".

Sobre estas palabras se ha pronunciado el presentador a la salida de un restaurante en Madrid tras una comida con amigos donde se le ha visto de muy buen humor. "Me han educado así, qué queréis", ha respondido Osborne a Europa Press.

Aparte de su separación también ha sido preguntado por sus hijas y su reciente visita al programa de Antena 3, El hormiguero, para presentar una firma que han realizado las tres juntas. Bertín ha contestado que la elegancia y el plante de sus hijas "lo han aprendido en casa".