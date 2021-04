Carmen Lomana se defiende en 'Sálvame' tras ser pillada paseando sin mascarilla: "Nadie me exigió que me la pusiera"

Sálvame ha emitido este miércoles unas imágenes de Carmen Lomana paseando esta Semana Santa por Puerto Banús, un puerto deportivo de gran lujo que se encuentra en el distrito de Nueva Andalucía, en la provincia de Málaga. Las fotografías han causado indignación, pues la socialité no llevaba puesta la mascarilla. Unos minutos después, ella misma ha llamado al programa.

El espacio de Mediaset ha contactado con una mujer que presenció cómo la empresaria paseaba sin protegerse con la mascarilla. "Los de seguridad no le llamaron la atención", ha contado. Asimismo, cuando entró en una tienda, el personal le pidió que se cubriera el rostro para cumplir las medidas de seguridad.

Estas declaraciones, acompañadas de unas fotografías de Lomana, han provocado el enfado de los colaboradores en el plató. Por ello, la coleccionista de alta costura no ha dudado en intervenir por vía telefónica para pedir disculpas, pero también para defenderse de las criticas.

Carmen Lomana interviene en 'Sálvame' por vía telefónica. MEDIASET

"No fue por capricho, sino por una entrevista. Me la quité para respirar un rato porque no había nadie por la calle y para estar fresquita", ha expresado la socialité. "Nadie me exigió que me la pusiera", ha añadido antes de destacar que "no es asintomática" y que todavía no se ha vacunado porque, "por lo visto", a sus 72 años, es "muy joven".

Por otra parte, Lomana ha opinado que las medidas impuestas por el Gobierno frente a la expansión de la Covid-19 se basan en "bastantes estupideces" y que, en los próximos meses, cuando quiera bañarse en la playa, no se pondrá la mascarilla: "Que no piense nadie que este verano me voy a bañar con mascarilla".

No obstante, tras unos minutos expresando su enfado por la situación, ha optado por pedir perdón: "A la gente que le haya podido molestar, le pido disculpas... pero fue solo un momento cuando me quité la mascarilla".

A los tertulianos también les ha molestado que la empresaria se marchara a su segunda residencia en Marbella pese a las recomendaciones de Sanidad sobre los desplazamientos durante las vacaciones. "Como tengo una casa en Marbella, ¿para qué voy a volver a Madrid?", ha valorado al respecto, y ha avisado que ella es libre de decidir dónde viaja: "A Marbella o a Burgos, donde me dé la gana".