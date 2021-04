Quién es Bea, concursante de 'Love Island' 2021

Love Island, el nuevo programa de Atresmedia que se emitirá en Neox, es la nueva apuesta de entretenimiento en el que 10 solteros acudirán a una villa de lujo en busca del amor. Beatriz es una de las participantes de la primera edición del programa, presentado por Cristina Pedroche.

Bea es una chica que viene de Barcelona, tiene 29 años y trabaja como ayudante de mago, concretamente, del Mago Pop. La catalana tiene ascendencia africana, ya que su padre es de Guinea Conakry y ella misma afirma estar muy conectada a sus raíces.

Se define en su perfil de Love Island como una chica aventurera y que no puede parar quieta, aunque no siempre fue así. En su infancia y adolescencia reconoce que tenía muchas inseguridades y tenía miedo de no encajar.

Ahora, busca una relación estable, ya que nunca ha tenido suerte en el amor. Además, le gusta el romanticismo, al puro estilo Disney, aunque ella misma sabe que conseguir una historia de cuento de hadas es difícil.