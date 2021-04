La 'no Feria' de Abril tendrá luces y farolillos, pero no casetas ni bailes

Sevilla dijo adiós hace unos días a la segunda Semana Santa sin procesiones, con la mente ya puesta en los días que quedan para el próximo Domingo de Ramos (368) y la esperanza de que la ciudad pueda recuperar en 2022 todas las tradiciones perdidas por culpa de la pandemia. Y es que lo que ahora tocaría es guardar las túnicas y sacar los trajes de flamenca, los mantoncillos y las flores para ir preparando la otra gran fiesta de la ciudad, que tampoco podrá ser. Porque este año, de nuevo, no habrá Feria de Abril, ni en el Real de Los Remedios ni en el centro de la ciudad.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, volvió este miércoles a insistir de forma tajante en este punto, dejando claro que "no habrá Feria, ni casetas, ni actividades que generen riesgo". Sí habrá elementos específicos en algunas zonas del Casco Antiguo, sobre todo en las plazas del Salvador y de San Francisco, que se decorarán con luces y farolillos. Pero "nadie ha invitado a los bares a hacer casetas, ni nadie ha invitado a nadie a concentrarse y bailar sevillanas en las plazas de la ciudad".

Unas declaraciones que aluden directamente a lo manifestado el pasado martes por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que se refirió al parque de atracciones Vive Park, autorizado por su departamento en la Calle del Infierno, pero que señaló que "de ahí a hacer un llamamiento a una feria que aglutine a personas bailando en la calle va un tramo".

"Aquí nadie da una lección a otros porque se comparte la salud pública como principal referencia", añadió Espadas, quien quiso dejar claro que desconoce "dónde está la polémica". "Son debates en los que parece que queremos crispar un ambiente ya de por sí contaminado y el martes se lo dejé claro al consejero; que, como hicimos en Semana Santa, este Ayuntamiento ha sido siempre ejemplo en cualquier acción" que ha llevado a cabo durante la pandemia del coronavirus. Así pues, concluyó el alcalde, "cualquier iniciativa prevista se verá si se puede o no hacer de acuerdo a la situación de la Covid-19 en el momento de la celebración, ya sea un concierto o un pase relacionado con la moda flamenca. Y si no se puede, no se harán".

En la misma línea se pronunció el concejal de Economía, Comercio y Relaciones con la Comunidad Universitaria y Área Metropolitana del Ayuntamiento, Francisco Páez, durante la presentación de dos exposiciones fotográficas sobre moda flamenca, donde aseguró que la intención municipal "no es trasladar el Real de Los Remedios al centro de la ciudad, ni tampoco estamos promoviendo barras, como se está oyendo por ahí".

Todas las actividades programadas, dijo Páez, cuentan con el "beneplácito" de la Consejería de Salud y se han hecho "con las máximas garantías". Y afirmó que el Consistorio no hará "nada para poner en peligro a los ciudadanos de Sevilla. Podemos estar tranquilos".

En cuanto a la invitación que lanzó hace unos días para que las sevillanas se vistan de flamencas durante la semana de Feria cuando salgan a la calle, el delegado afirmó que "somos lo suficientemente responsables para salir adonde queramos, siempre con las máximas garantías y precaución". Y, "salvo excepciones, que ocurre en todos los sitios, la gente, en general, está muy concienciada con la situación y cumple las normas perfectamente".

Los hosteleros piden responsabilidad

Tampoco los hosteleros están por la labor de organizar una Feria alternativa en sus establecimientos. Así lo ha asegurado ya el presidente de la Asociación de Hosteleros de Sevilla (AHS), Antonio Luque, que ha desmentido que exista un "proyecto común con el Ayuntamiento".

Sí que "algunos negocios, a título particular, quieren adornar" sus locales, ha señalado, pero ante todo, insistió Luque, "pedimos responsabilidad" porque "no son momentos de hacer ninguna barbaridad", afirmó en relación a la posibilidad de que en algunos bares se fomente el baile en su interior. "No vayamos a hacer algo que perjudique al sector cuando vamos bien con la responsabilidad que estamos demostrando", concluyó el presidente del gremio.

Actividades

Las acciones planteadas por el Ayuntamiento para ayudar a los sectores afectados por la cancelación de la Feria contemplan dos exposiciones fotográficas, Por los rincones del Alcázar y Los héroes de la pandemia, con 60 imágenes en mupis repartidos hasta el 25 de abril por la Avenida de la Constitución, la Plaza del Salvador y el Altozano.

Los días 17 y 18 de abril se celebrarán desfiles en la Avenida, en un espacio aforado para cumplir las medidas preventivas. Del 12 al 25 de este mes habrá un mercadillo en la Plaza Nueva con artículos relacionados con la moda flamenca. Y del 16 abril al 2 de mayo, una muestra en el Ayuntamiento sobre la evolución de la moda flamenca.