Tras la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, muchos son los que se han sumado al debate sobre violencia de género que ha abierto el infierno que la exmujer de Antonio David está narrando. Sin embargo, Kiko Matamoros ha estado en silencio en estas semanas, pues estuvo en cuarentena recuperándose de Covid, y regresó este martes a Sálvame.

El colaborador ya se pronunció brevemente durante su vuelva al programa, algo que se esperaba, ya que él es amigo de Antonio David. Pero este miércoles ha ampliado más su explicación y ha rebatido algunas de las afirmaciones de sus compañeros.

"Hay una cosa que me llama mucho la atención, y es cuando hablas de las tres verdades", ha comentado dirigiéndose a María Patiño. "Hay una verdad que a mí me parece muy interesante: la de Rocío Carrasco. Es interesante a nivel informativo, porque como ha estado tanto tiempo callada y hay tanta controversia y dudas por resolver... Que algunos las han resuelto desde el minuto uno, pero para mí son cada vez más grandes".

"Pero hay sobre todo una verdad jurídica y que está por encima de cualquier otra verdad, porque es un derecho fundamental del ser humano", ha argumentado. "Si esta señora siente o piensa que la Justicia no le ha dado la razón porque no le han escuchado suficiente, o porque ha habido algún defecto en alguna medida, puede recurrir".

"Yo no estoy defendiendo a Antonio David, yo quiero conocer la versión de esta señora, primero como espectador y segundo como ser humano. Es algo que verdaderamente ha removido la conciencia y socialmente es un tema fundamental de debate", ha continuado el tertuliano. "Pero, por encima de mi curiosidad, de los intereses de asociaciones, de intereses políticos, por encima de todo está la Justicia. Y la Justicia a este señor de momento le ha dado la razón".

"El primer día, después de ver el primer episodio, me quedé tan tocado que estaba viendo la televisión y me di cuenta de que no estaba atendiendo a lo que se estaba emitiendo. Tenía la cabeza en el episodio anterior y estaba intentando metabolizarlo", ha explicado para decir que no había podido ver todos los episodios.

"No dice la verdad. Pero hay algo que me ha removido tremendamente, y es el dolor que ella traslada y transmite. Me ha removido a mí y a todos, porque el victimismo y el sentimentalismo está en todos", ha asegurado. "Inconscientemente, ves esas imágenes y contribuyen a crear un clima de histeria colectiva en el que acaba interviniendo la ministra de Igualdad diciendo auténticas barbaridades".

"Una ministra se implica públicamente contraviniendo la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos", ha añadido. "A mí, lo que más me impresiona es cuando dice que se quiere quitar la vida [...] Ese tema, evidentemente me conmovió, como a cualquiera que tenga sentimientos. Yo no quiero nada malo para esa señora".

"La Justicia está ahí y hay que respetarla, pero el hecho de que se haya sobreseído un caso, no implica que lo que esté contando Rocío Carrasco no sea verdad. Porque tú lo que estás dando a entender con tu discurso, que me parece muy sucio, es que te llega el dolor, pero la estás poniendo como una loca", ha rebatido Miguel Frigenti. "Esta señora está contando su testimonio cuando su exmarido lo ha estado contando durante 24 años".

"Lo que me parece bastante nocivo a nivel social es trasladar la idea de que, en este país, la Justicia en términos de violencia de género es machista. Es el país del mundo más garantista en ese sentido de cara a los derechos de la mujer", ha respondido Kiko Matamoros.

"Pero que sea garantista no quiere decir que sea a veces injusta", ha intervenido Kiko Hernández, a lo cual ha contestado Gema López: "Pero es que a partir de ahora, cada vez que haya una sentencia, lo podremos cuestionar si es injusta o no, y podemos caer en un problema mucho mayor".

Más tarde, Belén Esteban ha pasado a hablar sobre Rocío Flores: "A mí me gustaría saber, y creo que nos vamos a enterar, qué pasó con la niña. A mí la niña me lo ha dicho, y no va a hacer un papel, que quiere a su madre y me la creo".

"Si hay aquí dos víctimas son Antonio David y Rocío Flores", ha dicho después Kiko Matamoros, aunque el resto de colaboradores han añadido a Rocío Carrasco, algo que él no ha aceptado.