Dremel crea un bolígrafo de pegamento inalámbrico que se calienta en solo 15 segundos

Todos sabemos que para pegar dos cosas, lo mejor es tener una pistola de silicona caliente. Sin embargo, las pistolas con cable terminan siendo un engorro: la barra sólida de pegamento tarda en salir, el cable limita mucho el movimiento y puede provocar algún accidente incluso.

Aun así, seguía siendo la mejor solución porque era la única que existía... hasta ahora. La empresa Dremel ha creado una propuesta muy interesante para este problema al que se enfrentan los manitas de casa: se trata de un bolígrafo con pegamento sin cable que se calienta en tan solo 15 segundos.

Para empezar, el único cable es un cable USB extraíble que se usa para cargar la batería incorporada del lápiz de pegamento. Dremel no especifica cuántas barras de pegamento puede convertir el bolígrafo en líquido antes de que necesite una carga nuevamente, pero los elementos calefactores requieren mucha energía. Por lo tanto, lo más probable es que tengas que cargar este aparato un par de veces al día con un uso intensivo.

La característica del nuevo bolígrafo de pegamento que atraerá a cualquier usuario es el rápido tiempo de calentamiento. Se necesitan unos 15 segundos desde el momento en que se enciende hasta el momento en que el pegamento líquido comienza a fluir a diferencia de las pistolas de silicona normales que pueden alcanzar hasta los 5 minutos para calentar la barra.

Según Dremel, tampoco necesita usar barras de pegamento que se derritan a bajas temperaturas, con las barras normales de 7 mm que se pueden comprar en ferreterías y tiendas de bricolaje es suficiente. De hecho, el kit incluye 4 barras y para reponerlas no hará falta comprar la marca Dremel de nuevo.

Por último, pero no por ello menos importante, su precio es bastante imbatible: el bolígrafo de Dremel costaría unos 40 dólares, aunque actualmente todavía no está en venta. Para hacerse una idea de lo económico de la propuesta, existe la alternativa similar de Bosch por 125 dólares, aunque no hacen envíos a España.

