Marina García se convirtió en uno de los personajes televisivos más reveladores de la última edición de La isla de las tentaciones. Su idilio con uno de los tentadores, Isaac, y la ruptura con Jesús, su pareja de más de cinco años, hicieron de su paso por el reality las delicias de los espectadores.

Tras salir de La isla comenzó una relación con Isaac, con el que incluso convivió un mes en Barcelona. Pero parece que fue esto lo que hizo que la llama de su amor se apagase e Isaac dejó a Marina sin dar muchas explicaciones y tuvo algo con Lucía, su gran amiga dentro de República Dominicana.

Ahora Marina ha hablado sobre su relación con la que fuera su amiga y también de lo que opina de Isaac. Su relación con la gaditana "está bastante tensa, está todo muy reciente. El tiempo lo pondrá todo en su sitio", ha expresado a Europa Press.

"Las mentiras, la falsedad y todo eso... conmigo no va. Pero sobre todo la amistad. Yo la amistad siempre la pongo por todo lo alto y cuando me hacen algo tan doloroso y tan fuerte... me duele", ha dicho también con relación a la traición de ambos.

Asimismo, habló sobre las disculpas de Lucía: "Me las pidió delante de cámara y también me las ha pedido por Whatsapp. Es algo que acepto y se lo agradezco, pero es algo que a mí no se me pasa de la noche a la mañana".

La joven sevillana también ha expresado que tiene relación "cero" con ella y con Isaac, quien fuera su pareja durante unos ocho meses, "menos todavía". Al preguntarle si querría recuperar su relación con su mejor amiga dentro del reality ha dicho que no y ha añadido: "A mí ya me ha dicho mucho cómo es como persona y yo personas así en mi vida no las quiero, pero ni de lejos. Así que me trae sin cuidado. ¿Que tendré una conversación con ella cuando se enfríe la cosa? Quizá, pero ahora mismo ni me va ni me viene".

Además, no se ha cortado en opinar sobre que El lobo haya sido "expulsado" de Supervivientes antes de entrar al reality por no cumplir con las normas de seguridad frente a la Covid-19. "Yo no me alegro, para nada. Yo sé que a él le hacía muchísima ilusión, pero ha sido así. Él solito se lo ha buscado todo", ha dicho de forma tajante.

En cuanto a su vida y proyectos profesionales ahora que ha acabado definitivamente La isla de las tentaciones ha asegurado que vive el presente, está "a tope" con sus redes sociales e intentando crecer en el mundo de la televisión.

También ha confesado que, por el momento, ningún nuevo amor ha sustituido a Isaac, pero que está abierta a todo. "Yo no salgo de una para meterme en otra", ha explicado refiriéndose a su abrupto final con Isaac.