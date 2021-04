El nuevo Xiaomi Mi 11 Ultra se apunta a la moda de los Easter Eggs: su pantalla trasera esconde un secreto

Hace poco la empresa china Xiaomi presentó uno de los móviles más sorprendentes del año, el nuevo Xiaomi Mi 11 Ultra. Un teléfono que se caracteriza por su particular pantalla secundaria en la parte trasera. Esta se encuentra integrada en el módulo de la cámara y sirve únicamente como un apoyo de la pantalla principal aportando información o permitiéndote hacerte selfies sin tener que darle la vuelta al teléfono.

Hoy conocemos un curioso detalle de la pantalla de este smartphone TOP que ha desvelado el propio CEO de Xiaomi, Lei Jun.

Según la fuente china de ITHome, Lei Jun reveló en una transmisión en vivo que la pantalla de 1,1 pulgadas del Mi 11 ultra es la misma que se usó para la pulsera de actividad Mi Band 5 que se lanzó el año pasado. Sí, exactamente la misma.

Lei Jun con la pulsera Mi Band 5 del año pasado. 20BITS

Esta pantalla AMOLED realiza una variedad de funciones: desde mostrar la hora y la fecha hasta alertas de llamadas y otras notificaciones. Lo importante dentro de este sector tecnológico es la innovación, y Xiaomi lo ha hecho muy bien, aunque sea de una manera muy irónica.

Este dato no aporta nada relevante respecto a la calidad del nuevo smartphone, pero sí que nos hace plantearnos si las pantallas que usaron son literalmente las mismas, es decir, si emplearon las pantallas de las pulseras Mi Band 5 defectuosas o de las unidades que no se vendieron. De hecho, quizás el reciclado de las pantallas ha permitido abaratar el precio del smartphone, que en la actualidad es de unos 1.200 euros. Probablemente esta cifra hubiera sido ligeramente mayor si no se hubieran reciclado las pantallas.

¿Te interesa este smartphone?

El Mi 11 Ultra tiene una pantalla principal curva de 3.200 x 1.440 de 6,81 pulgadas con un perforador para una cámara frontal de 20 MP. Cuenta con un procesador Snapdragon 888 que alimenta el teléfono y 12 GB de RAM, aunque también hay múltiples variantes de almacenamiento con un máximo de 512 GB.

Para sus cámaras, el Mi 11 Ultra tiene una cámara principal Samsung GN2 de 50MP, una cámara de ángulo ultra gran angular Sony IMX586 de 48MP y otro sensor Sony IMX586 de 48MP con una lente de periscopio que funciona como una cámara de telefoto y una cámara macro.

Lleva batería de 5.000 mAh con soporte para carga rápida con cable de 67 W y carga inalámbrica rápida.

