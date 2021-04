Madrid descarta suspender la vacunación con AstraZeneca porque la EMA "sostiene que es segura"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que el Gobierno regional no se plantea suspender la vacunación con AstraZeneca porque ahora mismo la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) "sostiene que es segura".

Después de darse a conocer que la Junta de Castilla y León ha decidido suspender cautelarmente la vacunación con AstraZeneca, Ayuso ha descartado esta posibilidad en Madrid. "Ahora mismo no lo hemos planteado y vamos a seguir igual, porque no hay motivos para tomar una decisión diferente", ha apuntado la mandataria tras comparecer ante los medios junto al consejero de Educación, Enrique Ossorio, al término del Consejo de Gobierno.

Además, la 'popular' ha recordado que la Comunidad de Madrid pidió en su momento que se pudiera ampliar la administración de AstraZeneca a mayores de 55 años. Finalmente, se ha ampliado hasta los 65 y Ayuso ha asegurado que por ahora van a seguir vacunando igual con esta vacuna.

Preguntada sobre el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del aumento del número de vacunas en los próximos meses, la presidenta ha destacado que "el presidente dijo el número de vacunas que llegarían en agosto, pero a las comunidades nos oculta la información y no sabemos el número de dosis que tendremos la semana que viene. El presidente del gobierno o miente o está ocultando datos".

"No tenemos información exhaustiva y Sánchez ha anunciado que puede que haya vacunas para después de elecciones pero no ha concretado. El Gobierno no está haciendo nada en materia de vacunación, pido concreción y seriedad. Yo celebro que haya vacunas y no solo para Madrid sino para toda España", ha añadido.

En este aspecto, Ayuso cree que "no vale todo en campaña y la epidemia no debería de ser un arma arrojadiza por respeto a las personas contagiadas y al resto que está sufriendo las consecuencias". La líder regional ha señalado que "más de 700.000 personas" han perdido su empleo en el último año y ha pedido que con la situación que sufre España todos seamos "más humildes y prudentes".