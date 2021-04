Susanna Griso confiesa la razón por la que no puede criticar a Omar Montes: "A mí me gusta mucho"

El vídeo en el que Omar Montes aparece cantando sin autotune ha provocado que el cantante reciba múltiples críticas. Este martes, los colaboradores de Espejo público analizaron la calidad musical del artista en ese vídeo y bromearon con los errores de afinación que el cantante tuvo en su última interpretación.

El más duro fue el colaborador Fran Rivera que bromeo con la idea del intrusismo musical en el género urbano, al que pertenece Omar Montes. Susanna Griso salió en defensa del cantante y aseguró que era incapaz de criticarle. "El amor es ciego y sordo", ironizó Fran Rivera haciendo alusión a la bromas de coqueteo que comparten la presentadora y el ganador de Supervivientes.

Omar Montes ha contestado a través de Twitter al torero con el humor que siempre le caracteriza: "Para mi amigo Fran, que veo que le ha molestado que se me escape un gallito. Él no está acostumbrado a dar segundas oportunidades a los toros pero yo soy un unicornio, espero que a mí sí me la des. Un abrazo". A continuación, el intérprete subió un vídeo cantando el mismo tema a capella, esta vez mejor afinado.

"¿Qué os dije yo? Pues que todos podemos equivocarnos y en un momento dado soltar un gallo", ha defendido la conductora del magazine matutino tras ver el nuevo vídeo. "Eso no era un gallito, eso era el corral entero", ha interrumpido Óscar Castellanos. "Yo tengo que ser condescendiente con esto. Yo siento una clara empatía, porque yo si cantase sería un corral entero", ha contestado Griso.

Pa mi amigo fran, que veo que le ha molestado que se me escape un gallito. El no está acostumbrado a dar segundas oportunidades a los toros pero yo soy unicornio 🦄 espero que a mi si me la des un abrazo. pic.twitter.com/m0Fd6fIBXX — Omar Montes (@omarmontesSr) April 7, 2021

Diego Revuelta, confuso, ha preguntado a su compañera: "Susanna, ¿por qué le perdonas todo a Omar?". "Pues porque me cae muy bien, hombre. Me gusta Omar Montes, me gusta mucho como persona, me parece un chico divertido, que se ríe de sí mismo, que es agudo, irónico y que tiene un nivel de inteligencia muy alto", ha terminado Griso.