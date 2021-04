Consultorio de Psicología: "Mi hijo quiere abandonar los estudios en 2º de la ESO y no sé cómo aconsejarle"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

Cómo conversar con el chico que me gusta

PREGUNTA Me gusta un chico, y él trabaja en un bar muy cerca del lugar donde yo trabajo. He ido a comprar allí, pero claro me pongo muy nerviosa que hasta las manos me tiemblan...

Dejo de ser esa chica divertida y espontánea por nervios, mi confianza es casi nula porque no sé si le llegaré a gustar. No sé cómo llegar y sacarle conversación. Agradecería sus consejos

RESPUESTA DE LA EXPERTA Es crucial que intentes ser tú y actuar con naturalidad. Si vas con alguna amiga/o probablemente te resulte más fácil, pues así podrá verte cómo actúas con otras personas. En esa línea de naturalidad y trato cercano, algo socorrido será decirle que trabajas cerca y que te verá por allí a menudo.

En cualquier caso, si realmente te gusta mucho lo ideal sería que combinases alguna práctica de autocontrol emocional (respiración diafragmática, autoinstrucciones…) con técnicas de asertividad (habilidades sociales).

Podrás ver cómo trabajar estas técnicas en libros como 'La Inutilidad del sufrimiento' y 'Emociones que hieren', ambos están editados por @EsferaLibros. De todas formas, te paso el enlace donde puedes ver cómo expongo algunas de estas técnicas, para que las puedas practicar.

Autismo leve

PREGUNTA Tengo 43 años y creo que he sufrido de autismo leve toda mi vida pero nunca he sido diagnosticada ni he ido a un especialista. ¿Cómo hago para saber si es así y si puedo ser tratada aun con esta edad; o si sufro de algún otro trastorno?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo mejor es acudir a un centro de psicología, con amplia experiencia en TEA (trastornos del espectro autista). En estos casos, con personas que pueden tener dudas como las tuyas realizamos una evaluación que rápidamente nos permitirá saber si tienes algún tipo de autismo o, por el contrario, se trata de algún otro diagnóstico.

Lo importante es que, sea lo que sea, seguro que un psicólogo experto te podrá ayudar y podrá diseñar un programa de tratamiento totalmente “a medida”.

Dejar de estudiar

PREGUNTA Leo sus consejos a menudo. Quiero saber cómo puedo ayudar a mi hijo. Me ha dicho que quiere dejar los estudios (2º de ESO orientado a Ciencias) y me ha dejado en shock, porque es buen estudiante.

Me dice que no tiene ningún problema, pero tiene que haber algo que no me quiere contar. Dice que en junio lo deja. Soy madre soltera, no tengo ayuda de una pareja que a lo mejor sí me ayudaría en estas circunstancias.

No sé, estoy muy confundida, y me rebelo, quiero impedírselo, pero claro al final se hará lo que él quiera, porque si no quiere estudiar a lo mejor es bobada que continúe.

RESPUESTA DE LA EXPERTA En la adolescencia es frecuente este tipo de crisis, pero en ningún caso se trata de dejar que su hijo lleve adelante una conducta de la que, con total seguridad, en algún momento posterior se arrepentirá.

En estos casos, como él dice que no le quiere contar qué le pasa, pero lo cierto es que necesita ayuda, lo mejor es decirle que los equipos de psicología están para situaciones como la suya.

Lo más habitual es que tengan con usted una primera sesión para hacer el historial de su hijo, para empezar a darle algunas pautas en la situación que él está atravesando, y en paralelo el psicólogo empezará a trabajar con él para ayudarle a superar la situación de crisis por la que atraviesa. ¡No desespere y no se dé por vencida!