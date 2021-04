Asraf Beno ha revelado cuántos kilos ha perdido tras iniciar, hace tres meses, un cambio radical en sus hábitos y estilo de vida. El prometido de Isa Pantoja confesó en La casa fuerte que no se sentía cómodo con su cuerpo, pero, según ha contado en Instagram, parece que está recuperando su autoestima.

El influencer ha respondido a las últimas preguntas que sus seguidores le habían dejado en la red social, y una de ellas estaba relacionada con su físico. "He perdido 8 kilos", ha contestado, teniendo como punto de partida el último reality donde participó en Telecinco.

En concreto, fue el pasado mes de diciembre cuando Asraf reveló que no se sentía a gusto con su cuerpo. La pandemia impidió que llevara a cabo su rutina habitual, por lo que engordó 16 kilos.

"Cuando hablo de mis cosas malas, siempre me pongo a llorar... Me veo y me pongo a llorar. Me veo el físico, con más barriga, peor cuerpo... Me defraudo al verme como estoy físicamente, no estoy en el mejor momento de mi vida", contó.

Esta confesión marcó un punto de inflexión para el modelo, quien, finalmente, empezó el año siguiendo una dieta equilibrada y haciendo deporte casi todos los días de la semana. Poco a poco, está recuperando su amor propio y la alegría.