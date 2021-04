Antonio Banderas presume de su avión privado de 4,5 millones de euros

A pesar de que fue hace tres años cuando Antonio Banderas compró a Telefónica un avión privado por un coste de 4,5 millones de euros, no ha sido hasta ahora cuando el actor le ha dado uso por primera vez.

Según señala Diez Minutos, el intérprete lo utilizó para viajar a Madrid porque tenía que grabar parte de la promoción de su nuevo trabajo, la película Competencia oficial, en la que comparte protagonismo con Penélope Cruz.

El modelo, Gulfstream G200, es el mismo que adquirió en 2015 el entonces jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo y, nuevo, puede alcanzar los 20 millones de euros. Además, tiene todo tipo de comodidades, como dos baños y una cocina completamente equipada. Asimismo, tiene autonomía para cruzar el Atlántico sin escala alguna.

De momento, y según la misma información, su uso ha sido para ir de Málaga a la capital de España y volver. En Madrid estuvo solo seis horas, junto a su representante, para luego volver a la Costa del Sol.

Por el momento, y a pesar de que el actor posee el título de piloto de avión privado, Banderas prefiere limitarse a ser pasajero y confiar en su tripulación. "Me he comprado un avión porque los odio. No me gusta en absoluto volar. Estaba harto de los líos de los aeropuertos, los autógrafos.... Me dije: ‘sé que me va a costar mucho dinero, pero prefiero vivir mejor", confesó en 2018, cuando lo adquirió.