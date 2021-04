La versión con famosos de 'Bake Off España' se emitirá en Amazon Prime Video

La plataforma Amazon Prime Video ha anunciado que Celebrity Bake Off España se estrenará próximamente. La serie Amazon Original, adaptación para nuestro país del famoso formato de Love Productions The Great British Bake Off, licenciado por BBC Studios Distribution, contará con 10 episodios de 50 minutos de duración.

En España ya pudimos ver este concurso de cocina en su versión con personas de a pie en Cuatro, donde Jesús Vázquez fue su presentador y Betina Montagne, Dani Álvarez y Miquel Guarro los miembros del jurado.

En Celebrity Bake Off España, 12 concursantes, todos ellos rostros muy conocidos del panorama nacional del deporte, la música y el entretenimiento, se disputarán cada semana el premio al mejor pastelero amateur del país.

Bajo la atenta mirada de jueces expertos, aún no se ha confirmado quiénes, deberán demostrar que son capaces de alcanzar el nivel establecido por Celebrity Bake Off y, cada semana, el peor de los concursantes tendrá que despedirse de la carpa más famosa de la repostería.

"The Great British Bake Off es un fenómeno cultural y estamos encantados de poder traer una nueva versión celebrity en exclusiva para Prime Video en España", ha declarado Georgia Brown, Head of European Amazon Original Series, Amazon Studios.

Celebrity Bake Off España es una adaptación de la conocida serie The Great British Bake Off, creada por Love Productions que estará producido en España por Boxfish TV y contará con Edi Walter y Mariano Tomiozzo como productores ejecutivos de los 10 episodios de 50 minutos que conforman la producción. El formato se ha adaptado en 35 territorios en todo el mundo incluyendo Brasil, Kenia, Tailandia y Francia.

Celebrity Bake Off España se une a otras producciones españolas de Amazon como El Cid, El Desafío: ETA y La Templanza y los próximos estrenos de La Leyenda de Sergio Ramos y G.E.O. Más Allá del Límite.