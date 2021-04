Juan José Ballesta revela que tiene una nueva pareja tras su ruptura con Verónica Rebollo

A principios de año saltaba la noticia de que Juan José Ballesta y la que ha sido su pareja los últimos 15 años y madre de su hijo, Verónica Rebollo, llevaban tres meses separados. No solo eso, sino que el actor escribía un desgarrador mensaje a su mujer asegurando que no sabía si lo superaría. Pero parece que poco a poco la vida va continuando y él va rehaciéndola incluso en el plano amoroso.

Por lo que se sabe hasta ahora, Verónica está conociendo a un nuevo hombre y no tiene reparos en compartirlo por redes sociales, donde comparte fotografías en las que aparecen abrazados, o en la cama o mientras suenan canciones. El intérprete de 7 vírgenes, El viaje de Carol o El bola afirmó no querer saber nada de ello y que le pide a su hijo que no le cuente nada, pero él ha sido el primero al que se le ha escapado que está conociendo a una mujer.

Juan José Ballesta, que vive con su hijo en el campo que tiene mientras que su exmujer, que trabaja en una inmobiliaria y no tiene tanta facilidad para organizarse le ve los fines de semana (como él explicó), ha concedido una entrevista para el portal Playz.

Más allá de la película en la que está trabajando (un homenaje a Ángel Nieto) y su línea de ropa solidaria), el que fuera concursante de MasterChef Celebrity ha explicado cómo es su día a día desde el plano más cercano. Tanto, que se le ha olvidado que estaba dando una exclusiva al hablar de su novia.

"Yo siempre he sido un tío muy normal. Ahora mismo vivo en el campo con mi hijo, una oveja, dos cabras, con gallinas, con erizos, rodeado de animales... Tengo de todo, pero me gusta estar tranquilo", comenzaba diciendo el actor de 33 años, que poco más tarde añadía que el amor vuelve a estar presente en su día a día.

"Me he echado novia y la cabra ahora no quiere ni verla, le tiene una envidia... Estoy en el campo, le doy un abrazo y me dice: 'Cariño, me está mirando, suéltame, suéltame'. Viene a por ella del tirón", bromeaba Juan José sobre los celos de su fauna.