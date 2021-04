Cómo grabar una llamada o conversación con el móvil: los mejores trucos y apps para iOS y Android

Las llamadas y conversaciones por el teléfono móvil son la mejor manera de comunicarnos rápidamente hoy en día; sin embargo, estas no se conservan en nuestro dispositivo, por lo que en muchas ocasiones desearíamos poder tener una herramienta que nos permitiese grabar las llamadas que realizas con el móvil; ya sea por trabajo, seguridad, estudios, etc.

No obstante, este proceso varía un poco dependiendo del sistema operativo que tengas. Los usuarios de Android lo tienen un poco más fácil, pero aun así, hoy te vamos a dar varias formas de grabar llamadas con distintas aplicaciones y métodos, tanto para Android como para iOS.

Antes de empezar, hay que tener en cuenta que por lo general realizar grabaciones de llamadas suele ser perfectamente legal si tú formas parte de la conversación, aunque con algunas excepciones. Aun así, por pura cortesía no vendría mal que si vas a grabar tu llamada con alguien avises a esta persona de que vas a hacer la grabación para evitar malos entendidos o problemas.

Cómo grabar llamadas con Android

Para poder grabar llamadas en Android existe una aplicación muy popular llamada Call Recorder. Esta app te permite elegir qué es lo que se graba: la voz entrante, la saliente o ambas; también se integra con Google Drive para poder mantener las grabaciones en la nube por si se te borrasen del teléfono.

En la Play Store existen varias opciones para grabar llamadas. Cube ACR

Pero, ¿y si quiero grabar las llamadas que tengo por WhatsApp o Messenger? Existen otras aplicaciones alternativas a esta app como Grabador de Llamadas - Cube ACR. Esta aplicación, además de grabar las llamadas telefónicas comunes, te permite la grabación de llamadas de diferentes plataformas como: Telegram, Facebook, Signal, WhatsApp, Skype, Hangouts, entre otros.

Esta aplicación tiene un servicio premium que no mejora la calidad de tus llamadas, pero sí te permite tener acceso a funciones adicionales. Sin duda es la aplicación más completa que existe en la Play Store.

Otra alternativa para ambos sistemas operativos sería poner el "manos libres" en tu llamada y efectuar la grabación desde otro dispositivo o grabadora externa. De esta manera no necesitarás ninguna aplicación, pero la calidad de la grabación se verá reducida considerablemente.

Cómo grabar tus llamadas en iPhone

Como ya mencionamos anteriormente, Apple es mucho más restrictivo que Android a la hora de permitir la grabación de nuestras llamadas. Tu iPhone tiene bloqueada la grabación de llamadas desde el sistema y tampoco permite guardar directamente el audio de las comunicaciones. No obstante, los creadores de aplicaciones se han inventado una manera alternativa de conseguir grabaciones; no está prohibido si las grabaciones no vienen del sistema en sí. Las aplicaciones que te presentamos son un poco más completas, por lo tanto son de pago; algunas de suscripción.

La Grabadora de llamadas H‪D es una aplicación que crea una llamada de conferencia entre tú, la persona a la que llamas y el servicio de grabación de la propia aplicación. Cuando termina la conversación, el registro se guarda en tu iPhone. Eso sí, es gratis en la descarga y ofrece una suscripción para acceder a su uso.

Esta aplicación es la solución más viable para iPhone. AppStore

No queremos poner otras aplicaciones de la App Store, ya que, debido a la dificultad de los iPhones para grabar llamadas, existen muchas aplicaciones que "ofrecen" este servicio y que en realidad son un timo, te cobran por ello y encima acceden a tu información y tus llamadas gratuitamente. Es algo muy peligroso por lo que no vamos a recomendar aplicaciones que estén mal valoradas o que sean sospechosas de estafa.

Estafas de las aplicaciones de llamadas

Grabador de llamadas RecM‪e es otra aplicación que recomiendan muchos medios; sin embargo, si indagas un poco en los cometarios verás que la gente se está quejando de ser una estafa y de no poder abandonar su suscripción anual, siendo víctimas de tener que pagar todos los años por un servicio que ni siquiera funciona. Hay comentarios que incluso dicen lo siguiente: "El número con el que conecta la llamada para grabar es de EE. UU., con lo cual en la factura te llega el cobro de una llamada internacional. Y, por supuesto, sin avisar de que se trata de una conexión internacional, 14 € me ha costado la broma".

Así que si queréis grabar conversaciones en tu iPhone tened mucho cuidado de qué aplicación os estáis instalando antes de que os pase algo similar.

