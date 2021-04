València concedeix 1,8 milions en ajudes a les falles

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València, convocada amb caràcter extraordinari i urgent, va donar el vistiplau ahir a la concessió de 1,8 milions d'euros en ajudes per al foment i suport a les falles en el marc del seu pla especial per a l'exercici 2021/2022.

En total, segons van informar des del Consistori, 323 comissions es beneficiaran d'aquesta subvenció que cobreix fins al 30% de l'import dels monuments grans i infantils, un 5% més que en la passada convocatòria. Aquestes prestacions es complementaran amb les ajudes directes a les comissions que el ple municipal va acordar per unanimitat al gener per a pal·liar els efectes de la suspensió de la festa per segon any consecutiu.

L'Ajuntament treballa en aquestes subvencions directes i veu “importantíssim” ajudar a les falles per a no perdre un teixit associatiu del qual depenen molts sectors productius de la ciutat, com la indumentària, els artistes fallers o la pirotècnia, entre altres. “Sense falleres i fallers no seríem Patrimoni Immaterial de la Humanitat, per això els nostres esforços han d'encaminar-se ara a ajudar-los”, va afirmar ahir el regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana.

La crisi econòmica derivada de la pandèmia ha colpejat especialment als sectors que vivien de la facturació d'aquests dies: des dels artistes fallers, pirotècnics, floristes i indumentaristes, passant per l'hostaleria i el turisme. Uns estan molt vinculats a la celebració de la festa, com els artistes i els pirotècnics, mentre uns altres també facturen la resta de l'any, encara que amb les restriccions sanitàries passen igualment per dificultats, com succeeix amb la restauració i el turisme.

L'impacte econòmic de les Falles no està quantificat, ja que l'Ajuntament anava a realitzar un estudi durant les festes de 2020. L'últim document disponible, elaborat per l’Interagrupació en 2008, és més aviat una estimació que llançava una xifra de 753 milions d'euros sumant totes les activitats. En qualsevol cas, pràcticament tota la facturació vinculada a la festa fallera es perdrà enguany, ja que la demanda s'ha paralitzat.

Les administracions públiques han activat les ajudes del Pla Resistir, que tenen una línia dedicada a sectors tradicionals, i l'Ajuntament ha convocat ajudes al comerç de 6.000 euros.

Precisament, ahir va finalitzar el termini per a demanar les ajudes del Pla Resistir als sectors econòmics tradicionals vinculats a les festes. L'Ajuntament destina fins a un màxim de 2,3 milions d'euros a autònoms o petites empreses amb seu a la ciutat de València que es dediquen a activitats relacionades amb les festes tradicionals que s'han vist greument afectades per la crisi.

Poden concórrer a aquestes ajudes artistes fallers i de carrosses, indumentaristes, bandes de música, insígnies i estendards, floristes, orfebres, pirotècnics i mitjans de comunicació dedicats al món de les Falles i, en general, a les festes tradicionals del cap i casal. També poden optar a la línia d'ajudes els propietaris de les barques de promoció turística de la Marina i l’Albufera i les petites empreses de lloguer de bicicletes.

Més monitors en els menjadors

La regidora d'Educació, Maite Ibáñez, va informar ahir que durant aquest curs l'Ajuntament de València ha augmentat “en més de 200.000 € la dotació destinada als monitors dels menjadors dels col·legis i escoles infantils de gestió municipal, per a respondre a la situació sanitària”.

A més, va destacar la inclusió de les escoles infantils privades en la convocatòria d'ajudes Parèntesis del Pla Resistir. “S'ha fet necessari adaptar la prestació del servei de menjador per a fer-la el més segura possible i evitar els contagis en les instal·lacions”, va explicar.