L'hostaleria demana obrir fins al toc de queda

La Coordinadora Empresarial de l'Oci i l'Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CEOH CV) va reclamar ahir que s'acorde l'ampliació de l'horari de tancament al toc de queda en la Comissió Interdepartamental de demà, després de realitzar un estudi exprés per a fer balanç de la Setmana Santa i conéixer els principals obstacles per al sector, que exigeix la revisió de les mesures que restringeixen la seua activitat.

Segons va informar la Coordinadora en un comunicat, en primer lloc, l'estudi ha permés constatar els “resultats catastròfics” de la Setmana Santa, ja que el confinament perimetral i la “pràctica prohibició” de l'activitat turística han provocat una reculada del 72% en l'activitat econòmica de les pimes de l'hostaleria i l'oci respecte a l'última Setmana Santa preCovid. El 66,4% dels enquestats per aquesta entitat considera que la Setmana Santa ha sigut “bastant o molt pitjor” de l'esperat.

Respecte a les principals reclamacions del sector per a la revisió del Pla de Desescalada de l'Oci i l'Hostaleria, el 87,8% dels hostalers reclama que s'amplien els seus horaris fins al toc de queda, el 72,36% considera necessari recuperar un 50% de l'aforament a l'interior dels locals i un de cada tres establiments proposa la utilització de purificadors i mesuradors de CO₂ per a garantir la seguretat dels espais tancats en l'hostaleria.

Preguntats sobre quins són els principals problemes que dificulten l'activitat de les pimes, el principal és la limitació dels horaris a les 18.00 hores per al 87,3% dels enquestats; la “crítica situació” dels locals que manquen de terrasses, per al 77%, i el tancament perimetral per al 58,54%.

Aquest col·lectiu, que xifra les pèrdues acumulades per establiment en més de 100.000 euros en molts casos, sosté que la Generalitat valenciana “continua mirant cap a un altre costat, sense atendre les reivindicacions del sector exposades i traslladades per escrit en les reunions de les meses per a la desescalada”.

Per a la CEOH CV resulta “inaudit que la Generalitat valenciana, aquesta mateixa setmana, decidisca el nostre futur més immediat sense haver convocat a les organitzacions sectorials, prèviament, amb la convocatòria de la Mesa de la Desescalada”.