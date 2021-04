La Comunitat Valenciana bat rècord de sancions per incomplir les normes aquesta Setmana Santa

Tancament perimetral de tota la comunitat; toc de queda entre les 22.00 i les 06.00 hores; tancament de bars i restaurants a les 18.00 h, amb un aforament del 100% en terrassa i del 30% en interiors, i ús obligatori de mascareta quan no s'estiguera consumint; congregació de màxim quatre persones –excepte convivents– en espais d'ús públic, i reunions d'un sol nucli o grup de convivència en espais privats.

Aquestes eren –i són, almenys fins dilluns que ve dia 12 d'abril– les mesures que van entrar en vigor en vistes al pont de Sant Josep i la Setmana Santa en la Comunitat Valenciana. I precisament a causa dels seus incompliments, des del Dijous Sant al Diumenge de Pasqua, la Valenciana ha sigut l'autonomia en la qual més sancions han imposat les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, segons les dades difoses pel Ministeri de l'Interior.

En només quatre dies, 17 persones (sis a la província d'Alacant i 11 en la de València) van ser detingudes per no respectar les mesures sanitàries en vigor per a frenar la pandèmia, de les 99 arrestades en tota Espanya pels mateixos motius. A més, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van formular en eixe mateix període 3.123 propostes de sanció també per incompliments relacionats amb aquestes restriccions. Per províncies, la de València va ser en la qual més sancions es van imposar, amb 1.527, mentre que a Alacant van ser 1.350 i a Castelló van caure a 246.

Eixes més de 3.000 sancions imposades en la Comunitat suposen un 36% de les formulades en tot el país, on 8.590 persones van ser castigades per saltar-se les restriccions establides per cadascuna de les comunitats autònomes. Gran part dels controls de la regió es van establir en zones de segones residències i entrades, eixides i interiors de les ciutats.

Mentrestant, només en l'aeroport de Manises, es van controlar entre el Dijous Sant i el Diumenge de Pasqua 48 vols, en els quals es van comptabilitzar 18 propostes de sanció i una denegació d'entrada a un passatger.

Malgrat això i després de conéixer les dades, la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va insistir ahir que la “immensa majoria de la població és responsable i compleix amb la normativa”, però no cal fer “cap pas arrere” i va demanar “no baixar la guàrdia i complir amb les restriccions sanitàries establides per la Generalitat perquè estem en un moment clau”.

Per aquest motiu, Calero també va assegurar que els cossos de seguretat continuaran fent el seu treball perquè “el pes de la llei caiga contra les persones irresponsables i insolidàries”. De la mateixa manera, la delegada va recordar que “baixar la corba [de contagis] requereix molt esforç i pujar-la costa molt poc”, per la qual cosa el dispositiu especial de vigilància de les restriccions es mantindrà fins al pont de Sant Vicent per a evitar la propagació del virus.

Això sí, la Policia Nacional va interposar en la Comunitat 19.316 sancions al març enfront de les 28.448 interposades al febrer. La causa de la baixada d'infraccions es deu al fet que l'1 de març va finalitzar la limitació d'entrada i eixida durant els caps de setmana i dies festius en les 16 ciutats valencianes de més de 50.000 habitants.