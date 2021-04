El arranque de sinceridad de Sara Carbonero en directo sobre la dureza de la maternidad: "Estaba horrorosa"

Sara Sálamo fue la invitada especial de esta semana en el programa de Radio Marca Que siga el baile, que conduce su amiga Sara Carbonero. Ambas, actriz y periodista, aprovecharon la ocasión para abrirse en canal y hablar de la parte dura, que también la hay, de la maternidad.

Durante la charla, la expareja de Iker Casillas confesó a la actriz canaria, y a los seguidores del programa, que sus embarazos no fueron tan maravillosos como pudo parecer y que, incluso, afectaron a su autoestima.

Así, compartió cómo vivió ella la experiencia tras tener a Lucas, su segundo hijo. Fue en el momento de presentarlo ante la prensa. "Yo me puse un vestido que era un saco, que me quedaba fatal y estaba horrorosa", contó la periodista.

Sara Sálamo, junto a Sara Carbonero. INSTAGRAM

"Es algo que no viene en los libros, pero luego si profundizas el 90% de las mujeres se identifica contigo", remató.

Por su parte, Sálamo contó cómo lo vivió ella. "Mi experiencia me sumió en la tristeza. No se ha hablado lo suficiente de ello. Veía casos de gente que 15 días después de dar luz estaba estupenda y a mí no me pasaba. Como yo lo pasé mal, creí que era justo que otras mujeres conociesen mi verdad sobre la maternidad".