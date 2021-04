Marga, en 'First dates': "Lo primero que me fijo en un hombre son sus zapatos y los de mi cita eran de vejestorio"

Hay detalles que pueden hacer que una cita tenga un largo recorrido fuera de First dates o que la hagan fracasar en los primeros segundos que pasen los comensales juntos. Y eso fue lo que le pasó a Marga y Ángel este martes en el programa de Cuatro.

"Me encanta grabar vídeos de TikTok, hacerme fotos para Instagram, a mi hijo le gusta que tenga vida", señaló la alicantina en su presentación. Ya en la barra, le comentó a Carlos Sobera y Matías Roure que "lo primero que me fijo en un hombre son sus zapatos".

Y añadió: "Y si no me gustan... los zapatos de un hombre me dicen mucho. Me encantan con zapatillas, vaqueros estrechos y camiseta de manga corta". Al escucharla, el barman le contestó: "Si ves mis pies...".

"Me fascinan tus zapatos", le comentó Sobera a Ángel, la cita de Marga, a las puertas del restaurante, pero el calzado del murciano no convenció del todo a la monitora infantil: "No me han gustado nada porque son de vejestorio, los prefiero más juveniles y modernos".

Los zapatos de Ángel, en ‘First dates’. MEDIASET

En la cena intentaron encontrar algún punto en común que facilitara un futuro fuera de las puertas de First dates y, durante la velada, la alicantina le explicó a su cita el motivo de su visita al programa.

"He venido por mi hijo, que quiere verme feliz", afirmó Marga, pero Ángel no fue el elegido para hacerlo: "No tendría una segunda cita porque, aunque él es majísimo y buena persona, me ha faltado algo".