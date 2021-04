Marta: "En 'First dates' busco a una persona que no sea tonta, me da igual el físico"

Sobre gustos colores, o eso dicen, porque para Marta la belleza no está en el exterior, sino en la cabeza. La albaceteña acudió este martes a First dates con las ideas claras: "Vengo buscando a una persona que no sea tonta, me da igual el físico", reconoció.

"Ya puede venir Leonardo DiCaprio, que, si es tonto, me parecerá muy feo", le admitió la joven a Carlos Sobera antes de conocer a su cita. Además, Marta no supo hasta el último momento si era chico o chica.

Finalmente fue una mujer, Llanos, que dejó impresionada a la albaceteña: "Me ha hecho ilusión que fuera una chica y que es guapísima, es un ser de luz. Me ha gustado mucho su sonrisa y sus ojos".

Llanos, en ‘First dates’. MEDIASET

Tras conocerse en la barra del local de Cuatro, ambas pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco más, donde hablaron de sus planes de futuro o sus sueños: "Me encantaría coger una caravana y viajar", comentó Llanos.

"Era muy fan de High School Musical y estaba totalmente enamorada de Zac Efron, pero las cosas han cambiado, el único hombre que me atrae en este mundo es él, el resto no me gustan porque son... ¿Hombres?", afirmó la estudiante de Psicología.

La conexión entre ambas fue muy buena, tanto que Marta no dudó en afirmar que "claro que tendría una segunda cita con Llanos". Pero la albaceteña, por su parte, no quiso volver a quedar "para tener nada sentimental, pero como amigas sí, que eres una tía de diez".