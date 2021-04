Realidad virtual para relajar a niños que se someten a radioterapia

El Hospital Vall d'Hebron ha aplicado un programa de realidad virtual que relaja a los niños enfermos de cáncer que deben someterse a radioterapia, para que puedan estar más tranquilos durante las sesiones y evitar así la administración de sedantes.

Cada año se tratan en el Servicio de Oncología Radioterápica del centro barcelonés más de 80 niños, que acuden diariamente durante 4 a 6 semanas para recibir el tratamiento de radioterapia.

Como para los niños y las niñas diagnosticados de cáncer la radioterapia puede suponer una experiencia desconocida e inquietante, la preparación previa es clave para evitar la ansiedad o el miedo.

Para reducir estos estados de ansiedad, la compañía Nixi for Children y The Ricky Rubio Fundation han creado el proyecto de realidad virtual "I am Redy", que se implementará por primera vez en el Vall d'Hebron para las sesiones de radioterapia, ha informado este martes el hospital barcelonés.

El proyecto combina imágenes reales de 360 grados de la sala de radioterapia con un personaje de animación 3D, llamado Nixi, todo ello para facilitar la adaptación del menor al entorno, con el fin de que esté lo más relajado posible durante la sesión.

En la sala, el paciente pediátrico está solo y es importante que se mantenga calmado y sin moverse, algo que puede lograr la realidad virtual, para evitar así la sedación que habitualmente se emplea en el caso de los más pequeños (de 3 a 6 años) cuando no son capaces de quedarse quietos.

Las experiencias de realidad virtual creadas por Nixi for Children ya se aplican con eficacia clínicamente probada en los preoperatorios de múltiples hospitales de España, pero el de Vall d'Hebron es el primero en implantarlo en radioterapia.

El diseño de todos los elementos de este proyecto se ha realizado con la ayuda de pacientes, ex pacientes, sus familias, profesionales del Servicio de Oncología Radioterápica de Vall d'Hebron y muchos otros profesionales que se han ofrecido para colaborar.

Además, el hospital barcelonés ha cedido sus instalaciones para realizar las grabaciones que visualizan los niños y las niñas con las gafas de realidad virtual.

Antes del tratamiento, los pacientes reciben un kit donde encontrarán el vídeo, unas gafas de realidad virtual y el libreto, diseñado para ayudar a los más pequeños a expresar sus sentimientos a través del juego y la creatividad