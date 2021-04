Una extrabajadora de la revista 'Dígame' revela cuál era el papel de Antonio David: "Estaba obsesionado con Fidel Albiac"

María, una extrabajadora de Dígame, la revista que fundó el abogado Emilio Rodríguez Menéndez en el año 2000 junto con Antonio David Flores, quien ejerció como subdirector, ha intervenido este martes en Sálvame para contar su experiencia en dicho medio, a través del cual se desarrolló una campaña de desprestigio contra Rocío Carrasco y otros personajes de la crónica social, como María Teresa Campos o Belén Esteban.

La entrevistada, que ha preferido no desvelar su identidad, ha hablado sobre la polémica revista de corazón a raíz de las declaraciones de Rocío Carrasco en las últimas entregas de la docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva, donde recordó el "terror" que vivió después de que su exmarido contratara a Rodríguez Menéndez con el fin de "aislarla del mundo".

"Antonio David sí pasaba información, hacía una campaña de desprestigio hacia Rocío Carraco", ha expresado María, asegurando que el ex guardia civil "no escribía nada", pues "se limitaba a hacer llamadas y a enseñar fotografías". De hecho, ha subrayado que "estaba muy obsesionado con Fidel Albiac, y le daba igual si tenía que difamarlo, y si no tenía pruebas".

"Antonio David sí pasaba información, hacía una campaña de desprestigio contra Rocío Carrasco"

María ha recordado que, cuando se decidía la portada, "quien daba el visto bueno era el abogado, el director o directora, y si había alguien implicado, como Antonio David, también decidía la portada porque iban a atacar a ese personaje". "Había gente trabajando que os llevaríais las manos a la cabeza", ha añadido después.

Tras estas palabras, los tertulianos han querido saber si su compañera, Lydia Lozano, trabajaba en Dígame. Sin embargo, se han quedado con la duda, ya que la entrevistada se ha negado a responder. "El abogado ha tenido amistad y ha invitado a muchos medios y periodistas que hoy en día trabajan y ejercen su profesión", ha reconocido.

Paz Padilla ha valorado que "Rodríguez Menéndez utilizaba la revista como vendetta", mientras algunos tertulianos han compartido algunas experiencias vividas con el polémico medio. "Este señor se quería poner en contacto conmigo e invitarme a cenar para que me hicieran fotos con él. Yo ni hablé con él", ha afirmado Belén Esteban, a la que en una de las portadas tacharon de "puta".

Por su parte, Kiko Matamoros ha explicado que el abogado también le quiso "hacer daño": "Contradije algo de lo que había dicho públicamente, algo sobre Ernesto Neyra, y fue a descalificarme de la manera más asquerosa y torpe".