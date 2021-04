El concurs 'Atrapa'm si pots' d'À Punt entrega el pot més gran de la història de la cadena, 48.400 euros

El concurs 'Atrapa'm si pots', produït per València Imagina Televisió (The Mediapro Studio), va entregar anit el pot més gran de la història d'À Punt i del programa. Sergio González Espino va ser el concursant afortunat en arribar al cinqué escaló de l'escala i portar-se el màxim premi: 48.400 euros.

El guanyador és llicenciat en Dret per la Universitat de València, té 29 anys i actualment està estudiant el Màster d'Advocacia. Encara no sap al fet que destinarà el pot, però la seua il·lusió és muntar el seu propi despatx d'advocats i viatjar dins de la Comunitat Valenciana per a conéixer més pobles que té pendents, com per exemple la Vila Joiosa.

El programa 'Atrapa'm si pots' d'À Punt, presentat per l'humorista Eugeni Alemany i produït per VITV, es va emetre en horari especial de prime time, a les 21.15 hores, amb motiu de l'entrega del premi més gran del concurs i d'À Punt. L'última vegada que un concursant es va portar el pot va ser l'11 de juliol del 2019, fa quasi dos anys, amb 4.800 euros.

El programa és un concurs clàssic, de preguntes i respostes, on sis concursants competeixen per a arribar a la fase final. A mesura que s'encerten les preguntes, si s'aconsegueix arribar al més alt dels escalons, pot guanyar el pot. Amb 1.000 euros de pot inicial, cada programa posa en joc 400 euros.

Els concursants juguen pel pot en la fase final; però si no encerten alguna de les preguntes, els 400 euros es reparteixen entre el guanyador del programa (200 euros) i el pot (200 euros), que acumula els diners no entregats.

El concurs, que s'emet cada dia al migdia a les 15.15 hores de dilluns a divendres i a les 15.05 hores els dissabtes i diumenges, després de l'informatiu del migdia, és un espai d'entreteniment on passar-ho bé és quasi més important que els diners.