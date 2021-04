Comença el trasllat del sarcòfag de Blasco Ibáñez al Cementeri de València

La figura de Vicente Blasco Ibáñez tindrà el seu tribut en el Cementeri General de València amb la instal·lació del sarcòfag que va dissenyar per a acollir les seues restes el seu amic Mariano Benlliure. Malgrat que el cos del novel·lista, polític i periodista valencià, idolatrat a la València de començaments del segle XX, romanen en un discret nínxol de la secció civil de la necròpolis, l'Ajuntament de la ciutat ha decidit col·locar aquest element en el vestíbul com a homenatge a l'escriptor de ‘Cañas y barro’ o de ‘Los cuatro jinetes del Apocalipsis’.

Un grup de tècnics especialistes en el transport de peces d'art ha traslladat aquest dimarts el sarcòfag de Blasco Ibáñez, obra de Benlliure, des del Museu de Belles Arts, on es trobava, fins a un magatzem municipal, en el qual quedarà custodiat fins a la seua instal·lació definitiva en el Cementeri General de València.

La regidora valenciana de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha explicat que serà portat al vestíbul del Cementeri General "quan la gran peça de marbre que ha de servir de suport per al sarcòfag estiga a punt”, la qual cosa preveu que siga després del pròxim dilluns 12.

En els treballs de trasllat han participat sis operaris i una xicoteta grua per a desmuntar el sarcòfag peça a peça, que pesa 1.400 quilos en total, i depositar-lo de manera temporal en un magatzem municipal en el qual estarà custodiat els pròxims dies.

La regidora de Cultura, Glòria Tello, observa l'interior del sarcòfag abans del seu trasllat. Ayto. València

Tello ha dit que l'Ajuntament de València està treballant per a "poder emplaçar el sarcòfag de la manera més fidel possible al seu disseny original", per la qual cosa la peça de marbre encarregada ha suposat "una dificultat extra i una mica més de temps, ja que cal portar-la des de fora”.

Després de la mort de Vicente Blasco Ibáñez en Menton (França) el 28 de gener de 1928 i la instauració en 1931 de la Segona República Espanyola, es va formar un comité per a complir amb el desig de l'escriptor de ser traslladat a València, per la qual cosa el Consistori local va encapçalar les iniciatives plantejades per al trasllat de les seues restes.

El 29 d'octubre de 1933, a bord del cuirassat Jaume I, van arribar les restes de l'escriptor al port de València, on l’esperava una comitiva oficial encapçalada pel llavors president de la República, Niceto Alcalá-Zamora, que li va rendir honors en un acte que va congregar a més de 300.000 persones, les quals van acompanyar el trasllat de l'enorme fèretre fins a la Llotja, on va ser exposat durant uns dies, per a ser conduït posteriorment a la sala de regidors del Cementeri General.

Eixe mateix any, l'Ajuntament va encarregar a l'arquitecte municipal Javier Goerlich un monument funerari en el Cementeri General, projecte que constava d'un jardí valencià en el centre del qual se situaria la cripta i un mausoleu, coronat per un sarcòfag llaurat per Mariano Benlliure, que va posar en marxa l'obra en 1935 i la va acabar en dos mesos. Els treballs arquitectònics van patir retards i van quedar paralitzats en esclatar la Guerra Civil.

Després de la victòria franquista, el projecte es va abandonar i el sarcòfag va passar en 1940 al Museu de Belles Arts, on va romandre fins a 1998, quan va ser traslladat al claustre gòtic del convent del Carmen, encara que en 2017, per petició del Consorci de Museus, va retornar al Museu Sant Pius V.

Moment previ al trasllat del conjunt escultòric. JOSE JORDAN / Ayto. VLC

“Ara, l'Ajuntament de València situarà definitivament el sarcòfag llaurat per Benlliure en el Cementeri General a fi de que estiga en el lloc per al qual va ser concebut", ha assenyalat la regidora.

Després de diferents opcions estudiades, Tello ha explicat que s'ha considerat com a "ubicació idònia el vestíbul del cementeri, un espai ampli i digne, que enalteix l'obra de Benlliure i permet contemplar-la per totes les persones que visiten el lloc", a més de garantir la conservació del sarcòfag, en tractar-se d'un espai interior.