Este martes, la actriz Lidia San José ha condenado el racismo a través de un hilo de tuits a propósito de los insultos racistas que recibió Mouctar Diakhaby, jugador del Valencia, el pasado 4 de abril durante el partido contra el Cádiz en el Ramón de Carranza. Esto provocó la interrupción del partido durante 24 minutos por la retirada del cuadro de Mestalla.

"No he hablado públicamente de mi vida sentimental, pero aunque voy con retraso, me he enterado ahora de que expulsaron a un jugador al que llamaron 'negro de mierda' en un partido, en lugar de echar al racista. Pues bien, aquí mi experiencia", ha avanzado la intérprete.

"Quien me conoce sabe mi atracción por las pieles oscuras de otras etnias (afroamericanos, personas con sangre indígena...) Esas pieles tersas, colágenosas, esos labios gruesos.. son características sexys para mí", rezan las siguientes líneas.

No he hablado públicamente de mi vida sentimental, pero aunque voy con retraso, me he enterado ahora de que expulsaron a un jugador al que llamaron “negro de mierda” en un partido, en lugar de echar al racista. Pues bien, aquí mi experiencia. Abro hilo — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) April 6, 2021

San José ha enumerado los descalificativos y comentarios desafortunados que ha recibido a lo largo de su vida por opinar de dicha manera y por ser "una mujer blanca que ha tenido relaciones interraciales".

"¿Tú, que puedes estar con cualquiera, qué haces con un negro?", "¿Le has olido la cabeza? Huele muy fuerte", "¿En serio el olor no te molesta?", "¿Qué le ves? Parece un mono" son algunas de las valoraciones que ha recibido durante este tiempo, según ha expresado.

He recibido comentarios tipo:

-Tú que puedes estar con cualquiera, qué haces con un negro?

-Le has olido la cabeza? Huele muy fuerte

-En serio el olor no te molesta?

-Qué le ves? Parece un mono

Además, de jovencita, caminaba con miedo por si me encontraba skinhead yendo con él — Lidia San José (@Lidia_San_Jose) April 6, 2021

"Además, de jovencita, caminaba con miedo por si me encontraba skinhead yendo con él", ha contado, a lo que ha añadido: "Tenía miedo a que me agredieran por la calle porque, además, a mi hermano, con unos 12 años (a él y a sus dos amigos, que son hermanos y mulatos), le pegaron. A ellos por 'negros' y a mi hermano por ir con ellos".

De esta manera, la actriz madrileña ha subrayado que "quien diga que no vivimos en un país racista es porque lo es y solo se relaciona con gente blanca". Unas palabras que ha acompañado con la etiqueta "#StopRacismo".