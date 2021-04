Ayuso denuncia que el Gobierno utilice la Covid como "arma electoral" y califica de "anuncio fantasma" el plan de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes que desde el Ejecutivo central se utilice la pandemia como "arma electoral" y ha calificado de "anuncio fantasma" el plan de vacunación presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Denuncio que algo tan delicado como la pandemia se esté utilizando como arma electoral y arrojando muertos encima del Gobierno de la Comunidad. Es un anuncio fantasma, habrá que ver si se cumple, pero es intolerable que se ponga en marcha la campaña en Madrid y ahora resulta que sí que hay vacunas. Es una forma de tratar como idiotas a todos los españoles", ha señalado Ayuso ante los medios de comunicación a su llegada al Hospital La Paz.

Del mismo modo, la líder regional ha concretado que "lejos de reconocer que era un problema que dependía de él, ha tratado de lanzar insidias contra Madrid. Toda la Semana Santa ha estado lanzando insidias contra la Sanidad madrileña, atacando el proceso de vacunación en Madrid cuando el único problema que tiene Madrid es que no tiene vacunas".

A su vez, la mandataria madrileña ha manifestado que "La Moncloa press ha entrado en campaña utilizando el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), utilizando la fuerza mediática que tiene desde el despacho Iván Redondo" y ha criticado el "uso bochornoso" de la vacunación que se está realizando desde el Ejecutivo central.

"Hemos conocido, como el Gobierno de La Moncloa está una y otra vez en campaña, y ahora sí que se puede vacunar de manera masiva y rápida. Es algo que llevamos reclamando desde hace muchísimos meses en España", ha recordado.

Así, la 'popular' ha insistido en que aunque llevan pidiendo vacunas desde hace meses y les decían que no se podía pero ahora ven que Sánchez "si tenía en sus manos hacer este tipo de anuncios". Además, Ayuso ha criticado que lleve "desaparecido desde el año pasado cuando dijo que la pandemia había terminado en España" pero "ahora parece que le preocupa".

La presidenta regional cree que esto demuestra que Sánchez va a estar "en la campaña desde Moncloa utilizando los medios públicos de todos todo el tiempo que sea necesario". "Va a ser una campaña entre el presidente del Gobierno y el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha especificado.

Los datos del paro siguen siendo "muy preocupantes"

Por otro lado, Ayuso ha considerado que los datos de paro publicados este martes "siguen siendo muy preocupantes" y que la economía en España "ha sufrido más que ningún otro país" aunque "La Moncloa press" ya esté intentando "vender que la situación es distinta".

La líder regional ha hecho hincapié en que ahora mismo hay 703.000 parados más que hace un año, "por culpa de los parones que se han puesto en marcha por parte del Gobierno", y a los que hay que añadir 900.000 personas en ERTE.

Desde septiembre somos la comunidad que más empleo crea gracias a nuestras políticas liberales. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 6, 2021

"Los datos no son positivos ni son para lanzar las campanas al vuelo por mucho que a La Moncloa le importe la campaña electoral de Madrid. Hay que ser muchísimo más sensible antes estos datos y sobre todo no tapar la realidad", ha puntado.

En consecuencia, la mandataria ha puesto en valor que la Comunidad de Madrid es "de las pocas" autonomías que ha creado empleo y que ha tirado "del empleo indefinido" gracias a llevar una "política distinta a la del Gobierno", que consiste en "defender la salud y la vida con la economía sin provocar cierres masivos", ha asegurado Ayuso.