Dabiz Muñoz habla sobre la crisis de sus restaurantes debido a la pandemia y sus nuevos planes de negocio

Hace unos meses Dabiz Muñoz, uno de los cocineros contemporáneos más reconocidos en España, hablaba sobre el cierre de su restaurante de Londres, un duro golpe propiciado por el cierre debido a las restricciones derivadas de la crisis sanitaria de la Covid-19.

Este restaurante en la capital de Reino Unido supuso un lastre para él en 2020, ya que lo mantuvieron unos meses pagando unos 50.000 euros de alquiler al mes.

"Nos habíamos endeudado demasiado y me arriesgaba a perder lo que habíamos conseguido en 14 años. Porque DiverXO es un negocio de puertas para afuera, no para dentro. Es un barco muy pesado, y el proyecto de Londres me costó mucho sacarlo adelante", ha declarado el cocinero en una reciente entrevista en la sección Cinco Días de El País.

También en esta entrevista reconoce que su restaurante más famoso en España, DiverXO "no es rentable de puertas para dentro". A pesar de eso sigue volcado en otro de sus proyectos, GoXO, que sirve comida a domicilio y ha cosechado buenas críticas en los últimos meses.

"El mejor DiverXo está por llegar. Mi mejor versión como cocinero todavía no se ha visto. Este año me ha servido para mejorar en muchas cosas. En la adversidad, nos crecemos. Y hemos montado una cocina de creatividad de 650 metros cuadrados, que sirve también de espacio de formación, para hacer la mise en place que necesitamos para el food truck que tenemos en El Corte Inglés. Hemos abierto más puertas, con otro crédito más", ha comentado en la citada entrevista.

El titular de la misma hace referencia a que Muñoz tiene pensado "independizarse de NH". Y es que DiverXO se encuentra en el Eurobuilding, hotel madrileño propiedad de NH Hotel Group, desde 2014.

Rápidamente, el cocinero ha subido una foto a su perfil de Instagram con un largo texto en el que matiza sus palabras. "Tengo proyectos presentes y futuros con @nhcollection que pronto serán una realidad. Mi relación con ellos es maravillosa y trabajar con Hugo Rovira y su equipo es lo puto más, apostaron por mí hace 8 años y me dieron la posibilidad de hacer un sueño hecho realidad y todavía ese sueño perdura y le quedan unos años más en su actual ubicación...", ha expresa en el pie de foto.

Parece así que, pese a la crisis que azota al sector hostelero y que ha afectado al cocinero, tiene claros cuáles son los siguientes pasos que debe seguir y asegura que tienen una "empresa estructurada, un business plan realista, más bien conservador, que se puede cumplir. No pegamos tiros al aire".