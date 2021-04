Paloma García-Pelayo, sobre Antonio David: "Rocío Jurado y Ortega Cano se sentían atemorizados"

Rocío Carrasco ha asegurado en su serie documental que su madre, Rocío Jurado, se murió atormentada pensando que tendría que pagarle una costosa indemnización a Antonio David Flores. De este modo, se desmontaría la versión del excolaborador de Sálvame quien siempre ha mostrado que sentía un especial cariño por la abuela de sus hijos.

La hija de la más grande aseguró que mientras su exmarido estuvo viviendo bajo el mismo techo que su madre, la familia vivía intranquila a causa de las acciones del que ella misma ha descrito como su verdugo. Este martes, la colaboradora de El programa de Ana Rosa, Paloma García-Pelayo ha contado más detalles sobre lo ocurrido que desmontaría la versión aportada por Rosa Benito.

La periodista ha asegurado que ella ha recibido información de fuentes muy directas, y que no se trata de la propia Rocío Carrasco, que aseguran que la más grande vivió asustada por lo que podía hacer el padre de sus nietos con la prensa. "No solo Rocío Jurado, porque vivía la pareja, si no Ortega Cano, se sentían atemorizados", ha detallado la colaboradora.

García-Pelayo ha asegurado que Rocío Carrasco era conocedora del miedo que su madre y Ortega le tenían a Antonio David, y que se beneficiaba de ello. "Ella lo sabía, por eso nunca entró al juego. Él intentaba desestabilizarlos con eso", ha detallado la periodista.

Joaquín Prat ha aclarado que cuando Rocío Carrasco y Antonio David se separan, Rociíto se va de la vivienda con sus hijo y deja a su expareja en casa de su madre, "diez meses se tira viviendo en casa de Rocío Jurado y Ortega Cano", ha añadido. El colaborador se ha puesto en el lugar de la pareja y ha arremetido contra Antonio David: "Le meto una patada en el cuelo que lo mando a Parla".