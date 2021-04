Cataluña valora facilitar test de Covid a la población como harán Reino Unido y Alemania

La consellera portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha confirmado este martes en rueda de prensa tras el primer Consell Executiu del Govern en funciones tras las vacaciones de Semana Santa que este martes se ha puesto sobre la mesa del ejecutivo catalán la posibilidad de abastecer a la población catalana de test de diagnóstico de coronavirus para que se los realicen antes de realizar diversas actividades.

Budó ha afirmado que serán las autoridades sanitarias las que decidirán la implantación de este modelo que ya han anunciado que pondrán en marcha las autoridades de Alemania y del Reino Unido. En este último país, se entregarán dos test de antígenos semanales a cada ciudadano para que estos los autogestionen.

Tras asegurar que el Govern ha iniciado el debate sobre si entregar dos test semanales a cada habitante como en Reino Unido, Budó ha remarcado que el ejecutivo considera que es "importante hacer esta reflexión" y que le corresponderá a las autoridades sanitarias autonómicas "acabar de decidirlo".

"Entre todos nos toca este ejercicio de corresponsabilidad para no tener que dar pasos atrás"

Además de reconocer que este debate está sobre la mesa gubernamental, ha valorado esta estrategia de testeo masivo de un ejercicio "que permite la corresponsabilidad de la ciudadanía".

En estos momentos, el Govern está analizando el impacto del aumento de la movilidad en Cataluña durante los días de Semana Santa en los datos epidemiológicos, estudio que permitirá decidir entre el próximo miércoles y el viernes si se mantienen las actuales medidas restrictivas o si estas se endurecen o relajan.

"Entre todos nos toca este ejercicio de corresponsabilidad para no tener que dar pasos atrás", ha afirmado Budó, que ha alabado que, por encima de algunas imágenes de incumplimientos de ciudadanos estos últimos días, que no le han gustado y que ha indicado que "no se deberían repetir", la mayoría de la población "ha actuado con responsabilidad".

Tampoco ha descartado que Cataluña pueda entrar en una cuarta ola de la pandemia, como ya ha sucedido en otros países europeos, un extremo del que dependen enormemente los pasos que se den en los próximos días, ha insistido.